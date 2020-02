ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ധോണി കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു: തലൈ‘വാാാാ....’ !

ചെന്നൈ ∙ ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം എം.എസ്. ധോണി മത്സരക്രിക്കറ്റിലേക്കു തിരിച്ചു വരുന്നു. ഐപിഎൽ‌ സീസണിന്റെ മുന്നൊരുക്കമായി ധോണി മാർച്ച് രണ്ടിന് പരിശീലനം തുടങ്ങുമെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് അറിയിച്ചു. ചെന്നൈ എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരിശീലന സെഷനുകളിൽ സുരേഷ് റെയ്ന, അമ്പാട്ടി റായുഡു തുടങ്ങിയവരും ധോണിക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. റെയ്നയും റായുഡുവും നേരത്തേ പരിശീലനം തുടങ്ങി. കുറച്ചു ദിവസം പരിശീലിച്ച ശേഷം ഇടവേള എടുക്കുന്ന ധോണി പിന്നീട് മാർച്ച് 19നു തുടങ്ങുന്ന ടീം ക്യാംപിൽ ചേരും.

2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റ ശേഷം, മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ ധോണി ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ചില്ല. രാജ്യാന്തര കരിയറിനെക്കുറിച്ച് മൗനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഐപിഎല്ലിലേക്കുള്ള ധോണിയുടെ വരവ്. ഇടക്കാലത്ത് ധോണി വിരമിക്കുമെന്ന് ശക്തമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നെങ്കിലും താരം പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം, ഐപിഎല്ലിൽ ധോണി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും പലതവണ സൂചന നൽകിയിരുന്നു.

ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മൂന്നു വട്ടം ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയ ചെന്നൈ ഇത്തവണ താരലേലത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസ് ബോളർ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ്, ഇന്ത്യൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ പീയൂഷ് ചൗള, ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറൻ തുടങ്ങിയവരെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 29ന് സീസൺ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ മുംബൈയെ നേരിടും. മുംബൈയിലാണ് മത്സരം.

