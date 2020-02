ആദ്യം സെഞ്ചുറി, പിന്നെ 4 വിക്കറ്റ്; ചേട്ടൻ ദ്രാവിഡിന് കൂട്ടായി അനിയൻ ദ്രാവിഡ്!

ബെംഗളൂരു∙ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ രണ്ട് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടി വിസ്മയിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മകൻ സമിത് ദ്രാവിഡ് അതുകൊണ്ടും മതിയാക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല. കർണാടകയിലെ സ്കൂൾതല അണ്ടർ 14 ടൂർണമെന്റായ ബിടിആർ ഷീൽഡ് ഡിവിഷൻ രണ്ട് ടൂർണമെന്റിൽ ഇക്കുറി ബാറ്റിനു പുറമെ പന്തുകൊണ്ടും അസാമാന്യ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സമിത് കാഴ്ചവച്ചത് ഉഗ്രൻ ഓൾറൗണ്ട് ഷോ! ആദ്യം തകർപ്പൻ സെഞ്ചറിയുമായി വിസ്മയിപ്പിച്ച സമിത്, പിന്നീട് നാലു വിക്കറ്റും പിഴുതാണ് ഇക്കുറി കയ്യടി നേടിയത്. സമിതിനു പുറമെ ഇളയ സഹോദരൻ അൻവയ് ദ്രാവിഡും തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതോടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ സ്കൂൾ 148 റൺസിന് ജയിച്ചുകയറി.

ബെംഗളൂരുവിലെ മല്യ അദിതി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിന്റെ താരങ്ങളാണ് ദ്രാവിഡിന്റെ മൂത്തമകൻ സമിത് ദ്രാവിഡും ഇളയ മകൻ അൻവയ് ദ്രാവിഡും. സമിത് വൺഡൗണായി ഇറങ്ങി 131 പന്തിൽ 24 ഫോറുകൾ സഹിതം അടിച്ചെടുത്തത് 166 റൺസ്. ഓപ്പണറായിറങ്ങിയ ഇളയ സഹോദരൻ അൻവയ് ദ്രാവിഡ‍് 120 പന്തിൽ എട്ടു ഫോറുകൾ സഹിതം നേടിയത് 90 റൺസ്. വെറും 10 റൺസിന് അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായെങ്കിലും ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്തു. വെറും 224 പന്തിൽനിന്നാണ് ഇവർ 260 റൺസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ചേട്ടൻ ദ്രാവിഡ് 151 റൺസും അനിയൻ ദ്രാവിഡ് 86 റൺസും സംഭാവന ചെയ്തു. ഇരുവരുടെയും മികവിൽ മല്യ സ്കൂൾ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തത് 330 റൺസ്.

331 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായിറങ്ങിയ വിദ്യാശിൽപ് അക്കാദമിയെ പന്തുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞൊതുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയതും സമിത് ദ്രാവിഡ് തന്നെ. 10 ഓവറിൽ വെറും 35 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി സമിത് വീഴ്ത്തിയത് നാലു വിക്കറ്റ്. മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ദയാൻ കൂടി ചേർന്നതോടെ വിദ്യാശിൽപ് അക്കാദമി 38.5 ഓവറിൽ 182 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. മല്യ അദിതി സ്കൂളിന്റെ വിജയം 148 റൺസിന്!



English Summary: Rahul Dravid's Son Samit Follows Up Double-Century With Splendid All-Round Show In U-14 Cricket