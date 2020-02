വില്യംസന് സ്ഥാനചലനം; ഈ സീസണിൽ സൺറൈസേഴ്സിനെ വാർണർ നയിക്കും

ഹൈദരാബാദ്∙ പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് നഷ്ടമായ ഐപിഎല്ലിലെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡേവിഡ് വാർണർ തിരിച്ചെത്തി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടീമിനെ നയിച്ച കെയ്ൻ വില്യംസനു പകരം പുതിയ സീസണിൽ ഡേവിഡ് വാർണറായിരിക്കും ക്യാപ്റ്റനെന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2016ൽ സൺറൈസേഴ്സിനെ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് വാർണർ. പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് വിലക്ക് ലഭിച്ചതോടെ 2018 സീസണിൽ വാർണർ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വാർണർ ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും കെയ്ൻ വില്യംസനെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായി നിലനിർത്താനായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ടീമിന്റെ തീരുമാനം. ഭുവനേശ്വർ കുമാറായിരുന്നു വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി മുന്നേറിയ ടീം ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു.

‘ഐപിഎല്ലിന്റെ പുതിയ സീസണിൽ ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരിക്കൽക്കൂടി ടീമിനെ നയിക്കാൻ അവസരം തന്ന ടീം അധികൃതർക്ക് ഹൃദ്യമായ നന്ദി’ – വാർണർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ടീമിനെ ഉജ്വലമായി നയിച്ച കെയ്നും (വില്യംസൻ) ഭുവിക്കും (ഭുവനേശ്വർ കുമാർ) നന്ദി. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിന് ടീം മാനേജ്മെന്റിനും ഒരിക്കൽക്കൂടി നന്ദി. ഈ വർഷം ടീമിനെ കിരീടത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു’ – വാർണർ കുറിച്ചു.

2014ൽ സൺറൈസേഴ്സിൽ എത്തിയതുമുതൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ ടീമിന്റെ നെടുന്തൂണാണ് വാർണർ. ആദ്യ സീസണിൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 140.80 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 528 റണ്‍സ്. തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ ടീമിന്റെ നായകനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, കളത്തിൽ വാർണർ ഉജ്വല ഫോം തുടർന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 562, 848, 642, 692 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ സീസണിലും വാർണർ നേടിയ റൺസ്. ഇതിൽ 2015, 2017, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ടോപ് സ്കോററിനുള്ള ഓറഞ്ച് ക്യാപും വാർണർ നേടി.

ഇതുവരെ 126 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 4706 റൺസാണ് വാർണറിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഐപിഎല്ലിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന റൺ വേട്ടക്കാരിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് വാർണറിന്. മുന്നിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, സുരേഷ് റെയ്ന, രോഹിത് ശർമ എന്നിവർ മാത്രം. 2016ൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച ടോം മൂഡിക്കു പകരം പുതിയ പരിശീലകനാണ് ഈ സീസണിൽ വാർണറിനെയും സംഘത്തെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ട്രെവർ ബെയ്‍ലിസ്സാണ് ഈ സീസണിൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ പരിശീലകൻ.

English Summary: Sunrisers Hyderabad have reinstated David Warner as the side's captain ahead of IPL 2020