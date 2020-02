രണ്ടും രണ്ട് ശൈലിയല്ലേ: കോലി ‘തള്ളിപ്പറഞ്ഞ’ പൂജാരയ്ക്ക് രഹാനെയുടെ പിന്തുണ

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ദയനീയ തോൽവിക്കുപിന്നാലെ ചേതേശ്വർ പൂജാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ അമിത പ്രതിരോധത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഉപനായകൻ അജിൻക്യ രഹാനെയുടെ ‘തിരുത്ത്’. ഓരോരുത്തരുടെയും ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രഹാനെ പൂജാരയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പൂജാര മുന്നോട്ടുപോകാനാകാതെ കുടുങ്ങിയതായി തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനെത്തിയപ്പോഴാണ് രഹാനെയുടെ പ്രതികരണം.

‘ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ഉജ്വലമായി പന്തെറിഞ്ഞു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാര കുടുങ്ങിപ്പോയതായി എനിക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല. റണ്‍സ് നേടാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. എതിർ ടീമിലെ ബോളർമാർ ഒരു മോശം പന്തുപോലും എറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ചില മത്സരങ്ങളിൽ ഇതു സംഭവിക്കാം. എല്ലാ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാറുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ്. മധ്യനിരയിൽ എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടീമെന്ന നിലയിൽ കൂട്ടായി തീരുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്’ – രഹാനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വെല്ലിങ്ടനിലെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കാര്യമായി തിളങ്ങാനാകാതെ പോയ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനു പകരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ കളിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല’ എന്നായിരുന്നു രഹാനെയുടെ മറുപടി. പിച്ചിന്റെ അവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥയും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് പരിശീലകനും ക്യാപ്റ്റനുമാണ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയെന്ന് രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കാര്യമായി വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനായില്ലെങ്കിലും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെയും മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെയും കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലെന്നും രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി. ‘ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇഷാന്ത് ശർമ ഉജ്വലമായി പന്തെറിഞ്ഞു. ബുമ്രയും ഷമിയും സ്ഥിരതയോടെയാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച് പന്തെറിയുകയാണ് പ്രധാനം. അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ അവർക്കതിനു കഴിയും. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ബുമ്രയെയോ ഷമിയേയോ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ആദ്യ സെഷനിലെ കളി നിർണായകമാകും. ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ കളത്തിലിറങ്ങാനാണ് ശ്രമം’ – രഹാനെ പറഞ്ഞു.

∙ ‘മുട്ടിക്കളി’യെ തള്ളി കോലി

നേരത്തെ, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അമിതമായ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിക്കുന്നത് വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു. ആരെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചേതേശ്വർ പൂജാര, ഹനുമ വിഹാരി തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാന്മ‍ാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോലിയുടെ പരാമർശം. ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 81 പന്തുകൾ നേരിട്ട പൂജാര 11 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. വിഹാരി 79 പന്തിൽ 15 റൺസും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 28 പന്തുകളിൽ പൂജാര ഒരു റൺ പോലും നേടിയില്ല. ഇതോടെ മറുഭാഗത്തു നിന്ന മായങ്ക് അഗർവാൾ സമ്മർദ്ദത്തിനടിപ്പെട്ട് മോശം ഷോട്ട് കളിച്ച് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും ഇന്ത്യ 200 റൺസ് കടന്നതുമില്ല.

‘‘ഒരു ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറേണ്ടതുണ്ട്. അമിതമായ ശ്രദ്ധയും ഭീതിയും ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. സ്വാഭാവികമായ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയേ ഉള്ളൂ..’’– കോലി പറഞ്ഞു. സിംഗിൾ പോലും എടുക്കാനാവാതെ കളിക്കുകയും പിന്നീട് നല്ല ഒരു പന്തിൽ പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. പുറത്തായത് നല്ല പന്തിലാണ് എന്ന ആശ്വാസത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് കോലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാറ്റിങ് ദുഷ്കരമായ പിച്ചുകളിൽ തന്റെ ശൈലിയും കോലി വ്യക്തമാക്കി: ‘കുറച്ചെങ്കിലും പ്രത്യാക്രമണത്തിനു തുനിയും. സ്കോർ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോവും..’ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സാങ്കേതികത്തികവിനൊപ്പം പ്രാധാന്യം മനക്കരുത്തിനുണ്ടെന്നും വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനു മുൻതൂക്കം കൂടുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Pujara didn't get stuck, was trying to score runs in first Test, says Rahane