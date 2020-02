പൃഥ്വി ഷായുടെ കാലിനു നീര്; കളിച്ചേക്കില്ല

ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് (ന്യൂസീലൻഡ്) ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് നാളെ തുടങ്ങാനിരിക്കെ യുവ ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷാ പരുക്കിന്റെ നിഴലിൽ. ഇടത്തേ കാലിൽ നീരുവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഷാ ഇന്നലെ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ല. ഷായെ രക്തപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കും. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽനിന്നു ഷായെ ഒഴിവാക്കും.

മായങ്ക് അഗർവാളിനൊപ്പം ഷായ്ക്കു പകരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണു സാധ്യത. ഇന്നലെ നെറ്റ്സിൽ പരിശീലനം നടത്തിയ ഗില്ലിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ഹെഡ് കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി ഏറെനേരം ചെലവഴിച്ചതും ഇതിന്റെ സൂചനയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും തിളങ്ങാൻ പറ്റാതെ പോയ പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് മികവു തെളിയിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണു നഷ്ടമാവുക.

English summary: Prithvi Shaw not to play New Zealand