‘ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ദുബായിൽ നടക്കും; ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും കളിക്കും’

മുംബൈ∙ 2020 ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ദുബായിൽ നടക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും കളിക്കുമെന്നും ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി. മാര്‍ച്ച് മൂന്നിന് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ യോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷന്റെ നിർണായക പ്രതികരണം. പാക്കിസ്ഥാനാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനിരുന്നത്. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിച്ചതോടെ വേദി മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു വിവരം.



നിഷ്പക്ഷ വേദിയിൽ ഏഷ്യ കപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കളിക്കുന്നതിനു പ്രശ്നങ്ങളിലെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽവച്ചു മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണു വേദി മാറ്റിയതായി ഗാംഗുലി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും ഇടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും 2012–13 വർഷത്തിനു ശേഷം നേർ‌ക്കുനേർ പരമ്പരകള്‍ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഐസിസി നടത്തുന്ന ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇരു ടീമുകളും മുഖാമുഖം വരുന്നത്.



രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് സാധാരണയായി ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. 2008ന് ശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടില്ല. 2010 ഏഷ്യ കപ്പ് നടന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ്. പിന്നീടു മൂന്നു തവണ ബംഗ്ലദേശിൽ നടന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പരമ്പര നടന്നത് യുഎഇയിലാണ്. 2016 മുതൽ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകളായി മാറിമാറിയാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് നടത്തുന്നത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള തയാറെടുപ്പായി ട്വന്റി20 മത്സരമായാണ് 2020 ഏഷ്യ കപ്പ് നടത്തുക.



English Summary: Asia Cup to be held in Dubai, both India and Pakistan will play: Ganguly