ഇസ്‌ലാമബാദ്∙ ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വേദിയെച്ചൊല്ലി ബിസിസിഐയും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത. ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ദുബായിൽ നടക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍‍‍ഡ് അധ്യക്ഷൻ എഹ്സാൻ മാനി രംഗത്തെത്തി. ഏഷ്യ കപ്പ് വേദിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഏഷ്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപര്യം പരിഗണിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും വേദിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ കപ്പിന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുബായ് മാത്രമല്ല പകരം വേദിയായുള്ളതെന്നും എഹ്സാൻ മാനി വ്യക്തമാക്കി. അസോസ്യേറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കു നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതു പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുക.



എല്ലാ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും താല്‍പര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും എഹ്സാൻ മാനി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആയതേ ഉള്ളൂ. കൊറോണ വൈറസ് ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനാണ് അടുത്ത ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തി കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.



അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ ഏഷ്യ കപ്പ് വേദി ദുബായിലേക്കു മാറ്റിയതായി ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊൽക്കത്തയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. 2018ൽ ഏഷ്യ കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയില്‍ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് പകരം വേദിയായി അബുദാബി, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയത്.



2018 ഏഷ്യ കപ്പിൽ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ ഫൈനലിൽ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ വിജയം നേടി. മാർച്ച് മൂന്നിന് ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള വേദിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുമെന്നാണു വിവരം. യോഗത്തിൽ ഗാംഗുലിയും എഹ്സാൻ മാനിയും പങ്കെടുക്കും.



English Summary: PCB chief contradicts Sourav Ganguly, says Asia Cup venue not finalised yet: Report