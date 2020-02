യുവിയുടെ ഹേസലിന് 33–ാം പിറന്നാൾ; ന്യൂയോർക്കിൽ ആഘോഷിച്ച് താരം

ന്യൂ‍യോർക്ക്∙ ഭാര്യ ഹേസൽ കീച്ചിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകളുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിങ്. ന്യൂയോർക്കിലാണ് യുവരാജും ഹേസലും 33–ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ദിനം ആശംസിക്കുന്നതായി സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സ്റ്റ്യാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടിക്കു കീഴിൽനിന്നുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടു യുവരാജ് കുറിച്ചു. തണുപ്പുള്ള ദിനത്തിൽ തന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുപോയതിന് ഭാര്യയ്ക്കു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണെന്നും തമാശ രൂപേണ യുവരാജ് പ്രതികരിച്ചു.



‘ഹേസി, ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാളാണ്. തണുപ്പേറിയ ഈ ദിനത്തിൽ എന്നെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതൊരു മികച്ച ദിവസമാകട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു– യുവരാജ് സിങ് കുറിച്ചു. 2019 ജൂണിലാണു യുവരാജ് സിങ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ താരം കളിച്ചു. ബിസിസിഐയിൽനിന്നു പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ യുവരാജ് സിങ് കളിക്കുന്നത്.



സഹോദരൻ സോരവർ സിങ്, സഹോദരന്റെ ഭാര്യ, ഭാര്യ ഹേസൽ കീച്ച് എന്നിവർക്കൊപ്പം വെബ് സീരിസിലും യുവരാജ് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അസമിലെ ഡ്രീം ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് വെബ് സീരീസ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ സഹോദരൻ സോരവർ സിങ്ങാണ് വെബ് സീരീസിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 40 ടെസ്റ്റുകളും 304 ഏകദിനങ്ങളും 58 ട്വന്റി20 മൽസരങ്ങളും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.



2000ൽ നയ്റോബിയിൽ കെനിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മൽസരത്തിലൂടെയായിരുന്നു യുവരാജിന്റെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അരങ്ങേറ്റം. 17 വർഷത്തോളം നീണ്ട കരിയറിനൊടുവിൽ 2017ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയണ് അവസാന ഏകദിനം കളിച്ചത്. 304 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 36.55 റണ്‍ ശരാശരിയിൽ 8701 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. 14 സെഞ്ചുറികളും 52 അർധസെഞ്ചുറികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 150 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇത്രയും മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 111 വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.



English Summary: "Taking Me Out On A Freezing Day": Yuvraj Singh's Birthday Wish For Wife Hazel Keech