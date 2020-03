തോൽവി നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു; കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാനുണ്ട്: പ്രതികരിച്ച് കോലി

ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ഇന്ത്യയ്ക്കു വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതും ന്യൂസീലൻഡ് സ്വന്തം ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനിന്നതുമാണു മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചടിയായതെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു. ബോളർമാർക്ക് ആക്രമണത്തിനായി ശ്രമിക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ളത്രയും പ്രകടനം ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങില്‍ നടത്തിയില്ലെന്നും മത്സരശേഷം വിരാട് കോലി പറഞ്ഞു.



ടോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പരാതികളൊന്നും ഇല്ല. ടോസും ഒരു വിഷയമാണെന്നാണു കരുതുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ പരാതികളില്ല. രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും ബോളർമാർക്കു മികച്ച ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു രാജ്യാന്തര മത്സരമെന്ന നിലയിൽ അതു മനസ്സിലാക്കാൻ തയാറാകണം. ബോളർമാരെ അഭിനന്ദിച്ച കോലി തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണു വേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ് മികച്ചതായിരുന്നു.



ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നടന്ന വെല്ലിങ്‍ടനിലും ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ് പ്രകടനം നല്ലതായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ബോൾ ചെയ്താലും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല. തോൽവി നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും താരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കളിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഏഴു വിക്കറ്റിനാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചത്. ഇതോടെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര 2–0ന് കിവീസ് തൂത്തുവാരി. വെല്ലിങ്ടൻ ടെസ്റ്റിൽ 10 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം.



