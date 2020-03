നിങ്ങൾക്ക് എന്താണു തോന്നുന്നത്? മാധ്യമങ്ങളോടു ‘ചൂടായി’ വിരാട് കോലി

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. മത്സരത്തിനു ശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽവച്ചു ഗ്രൗണ്ടിലെ കോലിയുടെ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കോലി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോടു ‘ചൂടായത്’.



ഇന്ത്യ– ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലെ കോലിയുടെ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങൾ. കളി കാണാനെത്തിയ ആരാധകരെ ‘നിശബ്ദരാക്കാൻ’ ചുണ്ടിൽ വിരൽവച്ച് കോലി ആംഗ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസണെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ബോൾഡാക്കിയപ്പോഴും കോലി നടത്തിയ ആഘോഷം അതിരുവിട്ടതായിരുന്നെന്നു വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് കോലി പ്രകോപിതനായത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ– വിരാട്, ഗ്രൗണ്ടിലെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണു പറയാനുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ?. ചോദ്യത്തിനു പിന്നാലെ കോലിയുടെ മറുപടി ‘നിങ്ങൾക്ക് എന്താണു തോന്നുന്നത്’ എന്നായിരുന്നു.



ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണു എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉത്തരം ചോദിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ മറുപടി. ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല മാതൃകയാണു കോലി കാണിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു തുടർന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ പ്രതികരണം. കാര്യം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കി നല്ല ചോദ്യങ്ങളുമായി വരണമെന്ന് കോലി ഇതിനു മറുപടി നൽകി.



പകുതി ചോദ്യങ്ങളുമായോ, എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നതിൽ പകുതി വിവരവുമായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനാണു താൽപര്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല. ഞാൻ മാച്ച് റഫറിയുമായി സംസാരിച്ചു. നടന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോലി പറഞ്ഞു. രണ്ടു ടെസ്റ്റുകള്‍ കളിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ നാല് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് കോലി നേടിയത് 38 റൺസാണ്. ശരാശരി– 9.50. കോലിയുടെ കരിയറിൽ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ 20 റണ്‍സിൽ താഴെ മാത്രം സ്കോർ ചെയ്തു പുറത്താകുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡിൽ 2, 19, 3, 14 എന്നിങ്ങനെയാണു കോലിയുടെ റൺസുകൾ.



English Summary: ‘Find out what happened, can’t come with half questions’: Kohli fumes at reporter