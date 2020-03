ഓപണിങ് പോര,‘പൊളി’ മധ്യനിര, നിലയില്ലാ വാലറ്റം; ഇന്ത്യൻ തോൽവി ഇങ്ങനെ

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഏഴു വിക്കറ്റിനു തോറ്റ് പരമ്പര കൈവിട്ടപ്പോൾ ടീമിന്റെ പോരായ്മകൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ആദ്യം ചെയ്തത്. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ രണ്ടാം ദിനം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി ബോളർമാർ ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഏഴു വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങുകയായിരുന്നു.



ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയും ടീം ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങി. ന്യൂസീലൻ‍ഡ് പര്യടനത്തിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ന്യൂസീലന്‍ഡിനു മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിനു കാരണമായി വിദഗ്‍ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അവ ഇങ്ങനെ–



ഓപണിങ് സഖ്യം പോര



വലിയ പരിചയ സമ്പത്തില്ലാത്ത മായങ്ക് അഗർവാളും പൃഥ്വി ഷായുമാണ് ന്യൂസീലൻഡിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപൺ ചെയ്തത്. ന്യൂസീലൻഡിലെ പേസ് ബോളർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ ഇന്ത്യന്‍ ഓപണർമാർ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൽ തീര്‍ത്തും പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലായി മായങ്കും പൃഥ്വി ഷായും അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതുമാത്രം മതിയായിരുന്നില്ല. രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഓപണിങ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മധ്യനിര ഒന്നടങ്കം തകർന്നുവീണു. രോഹിത് ശർമ, ശിഖർ ധവാൻ, കെ.എല്‍. രാഹുൽ തുടങ്ങിയ ‘സ്ഥിരം’ ഇന്ത്യൻ ഓപണർമാർ ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ചടിയായി.



കളി മാറ്റിയ വാലറ്റം



രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും ന്യൂസീലൻഡിന്റെ വാലറ്റം ബാറ്റിങ്ങിൽ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ന്യൂസീലൻഡിന് അനുകൂലമാക്കിയത്. വെല്ലിങ്ടനിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കിവീസിനായി വാലറ്റത്ത് കൈൽ ജാമീസൻ 44 റണ്‍സെടുത്തു. ട്രെന്റ് ബോൾട്ട് 38 റൺസും നേടി. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ജാമീസൻ ഫോം ആവർത്തിച്ചു. 63 പന്തുകളിൽനിന്ന് 49 റൺസാണു താരം നേടിയത്. നെയ്ൽ വാഗ്നർ 21 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി അത്തരമൊരു പ്രകടനം ആരിൽനിന്നും ഉണ്ടായില്ല.



കൂട്ടത്തോടെ തകരുന്ന ബാറ്റിങ്



ഒരറ്റത്തുനിന്ന് വീണു തുടങ്ങിയാല്‍ തുടർച്ചയായി തകരുന്നതാണ് ന്യൂസീലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ പ്രശ്നം. മികച്ച ബാറ്റിങ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ രണ്ട് ടെസ്റ്റിലും ഇന്ത്യ വലഞ്ഞു. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ഹനുമാ വിഹാരി– ചേതേശ്വർ പൂജാര കൂട്ടുകെട്ടു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 194 എന്ന നിലയിൽനിന്ന് 245 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലേക്കെത്തിയശേഷമാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാന്‍ കിവീസ് ബോളർമാർക്കു സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യക്കുണ്ടായില്ല.



