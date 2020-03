‘ഇന്ത്യ പൊരുതിയില്ല, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നു മാത്രം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ താരങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമുയർത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണ്‍, ബിഷന്‍ സിങ് ബേദി, സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ തുടങ്ങിയവർ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം നമ്പർ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെതിരെ ന്യൂസീലന്‍ഡ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം നേടിയെന്നത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ബിഷൻ ബേദി പ്രതികരിച്ചു.



സമ്മർദങ്ങളില്ലാതെ കൃത്യമായ പ്രതിബദ്ധതയോടെ കളിച്ച ന്യൂസീലൻ‍ഡ് ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാകെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അച്ചടക്കം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ച് പരമ്പര വിജയിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കളി വിജയിക്കാനുള്ള മികവ് ഇന്ത്യ കാണിച്ചില്ല. ഇത് അങ്ങേയറ്റം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ലക്ഷ്മൺ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



പൊരുതി നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കീഴടങ്ങിയതെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണര്‍ ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ടെസ്റ്റുകളില്‍ വിരാട് കോലിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ നന്നായി പൊരുതിയെന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനം അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്.



ബാറ്റിങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ന്യൂസീലൻഡിന്റെ വാലറ്റത്തെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണു ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചതെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിയെന്നത് ആസൂത്രണത്തിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ലെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പ്രതികരിച്ചു. ഉള്ളതിനെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കി എടുക്കുകയെന്നതാണു പ്രധാനം. ന്യൂസീലൻഡിൽ സ്വയം അഴിച്ചുപണിയുകയാണു താരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Team India lacked discipline, did not even compete: Former players