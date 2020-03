കൊറോണ ഭീതി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തും; ലങ്കൻ താരങ്ങളുമായി ഹസ്തദാനമില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട്

ലണ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി കായിക ലോകത്തും പടരുന്നു. ഇറ്റലിയിൽ ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗങ്ങൾക്കു കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലെടുക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ളവർ‌. അതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ താരങ്ങൾ ഹസ്തദാനം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ട് അറിയിച്ചു. രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കുന്നത്. ലങ്കൻ താരങ്ങളുമായി ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒഴിവാക്കും.



അടുത്തിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിനിടെ പകർച്ചപ്പനിയും ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെ വലച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിനിടെയുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഗണിച്ചാണു തീരുമാനമെന്ന് ജോ റൂട്ട് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ ടീമിൽനിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണു പുതിയ നീക്കം. ബാക്ടീരിയകൾ പടരുന്നത് ഇതിലൂടെ തടയാൻ സാധിക്കും. കളിക്കളത്തിലും അല്ലാതെയും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യില്ല. പകരം ഫിസ്റ്റ് ബംബ് ചെയ്യാം.

സ്ഥിരമായി കൈകൾ‌ കഴുകും. വൈറസിനെ തടയുന്നതിനായി ജെല്ലുകളും മറ്റു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ലങ്കൻ പര്യടനം തീരുമാനിച്ചപോലെ തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ജോ റൂട്ട് പറഞ്ഞു.

ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ശ്രീലങ്ക ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഇലവനുമായി രണ്ടു സന്നാഹ മത്സരങ്ങളും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച കതുനായകെയിലാണു മത്സരം. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ശ്രീലങ്കയിൽ 3–0ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വേറെയാണെന്നും കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും ജോ റൂട്ട് പറഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കൻ മണ്ണിൽ അവരുടെ താരങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോള്‍ കരുത്ത് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് നന്നായി അറിയാമെന്നും ജോ റൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി.



