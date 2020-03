ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമോ ഇന്ത്യ ഒന്നാം നമ്പർ? ടീം ഇന്ത്യയെ വിടാതെ വിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി∙ ന്യൂസീലന്‍ഡിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടറായിരുന്ന സന്ദീപ് പട്ടേൽ‌. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീം കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല ന്യൂസീലന്‍ഡിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കളിച്ചതെന്ന് സന്ദീപ് പട്ടേൽ പ്രതികരിച്ചു. ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഇന്ത്യയെ തോല്‍പിച്ചു. സാധാരണ രീതിയിലല്ല ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാർ ന്യൂസീലൻ‍ഡിൽ കളിച്ചത്.



സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പോലെ ബാറ്റു ചെയ്താൽ മാത്രമാണു റൺസ് വരിക. മറ്റു ടീമുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോക ഒന്നാം നമ്പരാകണമെങ്കില്‍ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമാണോ ഇന്ത്യ ഒന്നാം നമ്പർ?. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ടീം പരിശീലകനായ രവി ശാസ്ത്രി ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി വരും. പാഠം പഠിച്ചുവെന്നും പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുവെന്നും പറയും. എന്നാൽ എന്താണു നടക്കാൻ പോകുന്നത്?– സന്ദീപ് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.



ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിച്ചു കളിച്ചതിലൂടെ കിവീസ് ബോളർമാർക്കു കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമായി. സ്കോർ ബോര്‍ഡിൽ‌ റൺസ് ഉയർത്തുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു നീക്കവും നടത്തിയില്ല. പന്തുകള്‍ വിട്ടുകളഞ്ഞ്, വിട്ടുകളഞ്ഞ് 70 പന്തില്‍ 10 റൺസ് എടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ താരങ്ങൾ മികച്ചവരാണ്, എന്നാൽ ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂ‍സീലൻഡിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം പത്തു വിക്കറ്റിനും രണ്ടാം മത്സരം ഏഴു വിക്കറ്റിനും ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു.



English Summary: Ravi Shastri will make a statement, but what will happen - Former chief selector hits out at Team India after series loss