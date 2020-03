ഈ ഇന്ത്യൻ ടീം വേറെ ലെവൽ; എതിരാളികൾ വിയർക്കും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ബ്രെറ്റ്‍ ലീ

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 വനിതാ ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി ഓസീസ് മുൻ താരം ബ്രെറ്റ് ലീ രംഗത്ത്. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയാണ് ഇത്തവണ കാണുന്നതെന്ന് ബ്രെറ്റ് ലീ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ട്വന്റി20 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ കളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടീമാണ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊരു ടീമിനെ കണ്ടിട്ടില്ല – ബ്രെറ്റ് ലീ പറഞ്ഞു.

ബാറ്റു കൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും മത്സരം ജയിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഷഫാലി വർമയും പൂനം യാദവും ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. വലിയ താരങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ നന്നായി കളിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ആ കുറവ് നികത്തുന്നവരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഫൈനലിലെത്തുന്നതു തടയണമെങ്കിൽ എതിരാളികൾ നന്നായി വിയർക്കേണ്ടിവരും – ബ്രെറ്റ് ലീ പറഞ്ഞു.

ഷഫാലി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ തലപ്പത്തു ഗംഭീര പ്രകടനമാണു നടത്തുന്നതെന്നും ബ്രെറ്റ് ലീ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ്ങിലെ നിർഭയത്വത്തിനു കാരണം ഷഫാലിയുടെ മികവാണ്. ഇതു കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും നല്ല പ്രകടനം ഷഫാലിക്കു നടത്താനാകുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും ബ്രെറ്റ് ലീ പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടന മികവ് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എയുടെ തലപ്പത്ത് ഇന്ത്യ എത്തിയതിൽ അദ്ഭുതമില്ലെന്നും ബ്രെറ്റ് ലീ വ്യക്തമാക്കി. 47, 46, 39, 29 എന്നിങ്ങനെയാണു കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ പതിനാറുകാരിയായ ഷഫാലി വർമ നേടിയ സ്കോറുകൾ.

ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ കളിച്ച നാലു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് സെമിയിലെത്തിയത്. ഷഫാലിക്കൊപ്പം ലെഗ് സ്പിന്നർ പൂനം യാദവിന്റെ മികവും ഇന്ത്യയ്ക്കു തുണയായി.

English Summary: This is a different India team: Brett Lee predicts fate of India in women’s T20 World Cup