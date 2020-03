വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സെമി ലൈനപ്പായി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരാളികൾ

സിഡ്നി∙ വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരാളികൾ. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – വെസ്റ്റിൻഡീസ് മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങിയത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മത്സരം. 2018ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സെമിയുടെ ആവർത്തനമാണിത്. അന്ന് ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിൽ കടന്നു. കലാശപ്പോരിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – വെസ്റ്റിൻഡീസ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏഴു പോയിന്റുമായി ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി. ഇതോടെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബി ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരാളികളായെത്തിയത്.

കന്നി ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നാലു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായത്. രണ്ടാം സെമിയിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഇരു സെമികളിലെയും വിജയികൾ വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് എട്ടിന് നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിൽ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.

