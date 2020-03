വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ചെന്നൈ, ‘തല’യെന്ന വിളി ഇഷ്ടം: ധോണി

ചെന്നൈ∙ കളത്തിലായാലും കളത്തിനു പുറത്തായാലും ജീവിതത്തിലെ കാഠിന്യമേറിയ നിമിഷങ്ങൾ നേരിടാൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് ഐപിഎൽ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തായശേഷം താരതമ്യേന ദൈർഘ്യമേറിയ ഇടവേളയ്ക്കൊടുവിൽ ഐപിഎല്ലിലൂടെ കളത്തിലേക്കു തിരികെ വരാനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ടീമിനെ പുകഴ്ത്തി ധോണിയുടെ വാക്കുകൾ. ഐപിഎല്ലിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തിയ ധോണിയെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകർ വരവേറ്റത്. ധോണിയുടെ പരിശീലനം കാണാൻ ഒട്ടേറെപ്പേർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

‘എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വയം മെച്ചപ്പെടാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായുള്ള ബന്ധം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിലും എന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു പിന്നിൽ ഈ ടീമിനും ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കുണ്ട്. കളത്തിലായാലും പുറത്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ നിമിഷങ്ങളെ സധൈര്യം നേരിടാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സാണ്’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ആരാധകരിൽനിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വളരെ സ്പെഷലാണെന്നും ധോണി പറഞ്ഞു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകർ ധോണിയെ സ്നേഹപൂർവം വിളിക്കുന്നത് ‘തല’ എന്നാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചും ധോണി പ്രതികരിച്ചു:

‘തല എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സഹോദരൻ എന്നാണ് അർഥം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിളിയിലൂടെ എനിക്കു ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തന്നെയാണ്. എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയാലും എന്നെ പേരുചൊല്ലി വിളിക്കുന്നവർ തീർത്തും വിരളമാണ്. എല്ലാവരും ‘തല’ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറ്. ഒരേസമയം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെയും എന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആ പേരു വിളിച്ച് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്’ – ധോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുത്തത് തന്റെ കളിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും ധോണി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നും ഇടവേളയെടുത്ത ധോണിയുടെ നീക്കം കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ദേശീയ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനുമായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബംഗാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘തുടക്കത്തിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിന്റേതായ ചില ഗുണങ്ങളും തീർച്ചയായുമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം വളരെയധികമാണ്. ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ടീം നമ്മിൽനിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ പരിധി തീരെ ചെറുതാകും. പക്ഷേ, 6–7 മാസം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരും. സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള സമയമായിട്ടേ ഞാൻ ഈ ഇടവേളയെ കാണുന്നുള്ളൂ’ – ധോണി പറഞ്ഞു.

