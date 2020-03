ബിസിസിഐയ്ക്ക് ‘ദാരിദ്ര്യം’; ഐപിഎൽ ജേതാക്കൾക്ക് പ്രൈസ് മണി നേർപ്പകുതി!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായി ക്ലബ്ബുടമകളുടെ ‘മനസ്സിടിക്കുന്ന’ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ). കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്ക‌ം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ സീസൺ മുതൽ ഐപിഎൽ ജേതാക്കൾക്കുള്ള പ്രൈസ് മണി നേർപ്പകുതിയാക്കുമെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതുൾപ്പെടെ ചെലവുചുരുക്കലിന് വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കുലർ ബിസിസിഐ എല്ലാ ഐപിഎൽ ടീമുകള്‍ക്കും അയച്ചതായി വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ സീസണിൽ ഐപിഎല്ലിനു മുന്നോടിയായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം.

സർക്കുലറിനെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് ഈ സീസണിൽ കിരീടം ചൂടുന്ന ടീമിന് ലഭിക്കുക 10 കോടി രൂപ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കിരീടം ചൂടിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് 20 കോടി രൂപ പ്രൈസ് മണിയായി ലഭിച്ച സ്ഥാനത്താണിത്. സമ്മാനത്തുക വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ക്ലബ്ബുകൾ രംഗത്തെത്തി. സമ്മാനത്തുക വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ സീസണിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ടീമിന് 6.25 കോടി, മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവർക്ക് 4.375 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് 12.5 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്നും നാലും സ്ഥാനക്കാർക്ക് 8.75 കോടി രൂപ വീതമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ സമ്മാനത്തുക. ഇത്തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നും നാലും സ്ഥാനത്തെത്തിയവരേക്കാൾ അധികമായി ലഭിക്കുക 1.25 കോടി രൂപ മാത്രം.

ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിമാന യാത്രകളിലും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി. ഇതുവരെ മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രകൾക്ക് ബിസിസിഐയിലെ ഉന്നതാധികാരികൾക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് നിർത്തലാക്കി. ഇനിമുതൽ എട്ടു മണിക്കൂറിലേറെ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രകൾക്കു മാത്രമേ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അനുവദിക്കൂ. എട്ടു മണിക്കൂറിൽ താഴെ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ടിക്കറ്റാണ് നൽകുക. ബിസിസിഐയിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കൊഴികെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമായിരിക്കും.

∙ വേദിക്ക് ‘വില കൂടും’

അതിനിടെ, മത്സരങ്ങൾക്കു വേദി വിട്ടുനൽകുന്ന സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകൾക്ക് നൽകേണ്ട ഫീസ് കുത്തനെ ഉയർത്തിയതും ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മത്സരങ്ങൾക്കും 30 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഇതുവരെ ഫീസായി നൽകിയിരുന്നത്. ഇത് 20 ലക്ഷം കൂടി വർധിപ്പിച്ച് 50 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ഇതിന് ആനുപാതികമായി ബിസിസിഐ ഓരോ മത്സരങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകൾക്കു നൽകുന്ന തുകയും 50 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തി. ഇതോടെ, ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയാകുന്ന മൈതാനങ്ങളുടെ ഉടമകളായ സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകൾക്ക് ഓരോ മത്സരത്തിനും ഒരു കോടി രൂപവച്ച് ലഭിക്കും.

ഈ സീസൺ മുതൽ മറ്റു ക്ലബുകൾക്ക് താരങ്ങളെ വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തുകളഞ്ഞു. ഇതുവരെ അൺക്യാപ്പ്ഡ് (രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ലാത്ത) ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ മാത്രമേ വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ടീമുകൾക്ക് കൈമാറാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് വിദേശ കളിക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്യാപ്ഡ് താരങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കി.



