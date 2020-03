ധോണിയുടെ ഭാവി, കോലിയുടെ സ്വാധീനം; ‘സിലക്ടർ പരീക്ഷ’യ്ക്കുള്ള ചോദ്യം

മുംബൈ ∙ ‘‘ധോണിയുടെ ഭാവിയും കോലിയുടെ സ്വാധീനവും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും,’’ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടറാകാനുള്ള പാനലിലെ 5 പേരോടും ക്രിക്കറ്റ് ഉപദേശക സമിതിയുടെ (സിഎസി) പൊതു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ധോണിയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിനും സംശയത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതെന്ന് ബിസിസിഐയുടെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം 29ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഐപിഎല്ലിനായി, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റനായ ധോണി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചെയർമാൻ സ്ഥാനം മാത്രമാണോ അതോ സിലക്ടറാകാനും തയാറാണോ എന്നും ചോദ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. സുനിൽ ജോഷിയുടെ തുറന്ന സമീപനവും നിലപാടുകളും സമിതിയിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കി. ഹർവിന്ദറിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും തൃപ്തികരമായിരുന്നു.

കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന എംഎസ്കെ പ്രസാദിനു പകരക്കാരനായാണ് ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ പ്രതിനിധിയായ സുനിൽ ജോഷിയെ ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി ചീഫ് സിലക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഗഗൻ ഖോഡയ്ക്കു പകരം ഹർവീന്ദർ സിങ്ങിനെയും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബറിൽ കാലാവധി തീരുന്ന ജതിൻ പരഞ്ജിപെ (വെസ്റ്റ്), ദേവാംഗ് ഗാന്ധി (ഈസ്റ്റ്), ശരൺദീപ് സിങ് (നോർത്ത്) എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

40 അപേക്ഷകരിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോഷി, ഹർവിന്ദർ, വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ്, രാജേഷ് ചൗഹാൻ, ലക്ഷ്മൺ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരിൽനിന്ന് നിന്നാണ് ഉപദേശക സമിതി സിലക്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മദൻലാൽ, ആർ.പി. സിങ്, സുലക്ഷണ നായിക് എന്നിവരുടെ സമിതി സിലക്ടർമാരുടെ പ്രകടനം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം വിലയിരുത്തി നിർദേശങ്ങളും നൽകും. കർണാടകയുടെ ഇടംകൈ സ്പിന്നറായിരുന്ന ജോഷി 1996–2001 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി 15 ടെസ്റ്റും 69 ഏകദിനവും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹർവിന്ദർ 3 ടെസ്റ്റും 16 ഏകദിനവും കളിച്ചു.

English Summary: New selectors questioned by Cricket Advisory Committee on Dhoni’s future, Kohli’s stature: Report