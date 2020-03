ന്യൂഡൽഹി∙ ‘ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് ഫ്രീ പാസ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സെമിയിൽ കളിച്ചു തോൽക്കുന്നതാണെ’ന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഡെയ്ൻ വാൻ നീക്കർക്കിന്റെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായിക ‘ഫ്രീ പാസ്’ പരാമ‍ർശം നടത്തിയത്. ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാം സെമി മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയ ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിനു യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം സെമിയിലും മഴയുടെ ശല്യമുണ്ടായെങ്കിലും ഓവറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പൂർത്തിയാക്കിയ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയയോട് അഞ്ച് റൺസിന് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയ ടീമെന്ന നിലയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഫൈനലിലേക്കു മുന്നേറാമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്സരശേഷം നീക്കർക്ക് ‘ഫ്രീ പാസ്’ പരാമർശം നടത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 134 റൺസാണ് നേടിയത്. മഴയെ തുടർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 13 ഓവറിൽ 98 റൺസാക്കി പുനർനിർണയിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് നേടാനായത് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 92 റൺസ് മാത്രം. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നീക്കർക്ക് ‘ഫ്രീ പാസ്’ പരാമർശം നടത്തിയത്.

‘മത്സരത്തിനു തൊട്ടുമുൻപും മത്സരത്തിനിടയിലും മഴ പെയ്തിട്ടും മൈതാനം വളരെ പെട്ടെന്ന് മത്സര സജ്ജമാക്കിയ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാകൂ. മത്സരം നടക്കാൻ അവർ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് ഫ്രീസ് പാസ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം കളിച്ചു തോൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്’ – നീക്കർക്ക് പറഞ്ഞു.

നീക്കർക്കിന്റെ ഫ്രീ പാസ് പരാമർശത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒരു ആരാധകൻ നടത്തിയ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് ഭോഗ്‍ലെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫൈനലിലേക്ക് ഫ്രീ പാസ് വേണമോയെന്നത് കളിക്കാർക്ക് തീരുമാനിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഭോഗ്‍ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കാഴ്ചവച്ച മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഫൈനൽ പ്രവേശമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കളിച്ചു ജയിക്കണോ ഫ്രീ പാസ് സ്വീകരിക്കണോ എന്നത് കളിക്കാർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലെന്നത് അംഗീകരിക്കുക. മാത്രമല്ല, ഈ നേട്ടത്തെ ഫ്രീ പാസായി കണക്കാക്കുന്നതും ശരിയല്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തെടുത്ത മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് ആധാരം’ – ഭോഗ്‍ലെ കുറിച്ചു.

