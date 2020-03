10,000 കിലോമീറ്റർ ‘പറന്ന്’ സ്റ്റാർക്കെത്തി; പന്തുകൾ ‘പറത്തി’ വരവേറ്റ് ഹീലി!

മെൽബൺ∙ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെയും അലീസ ഹീലിയെയുംപോലെ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ദമ്പതിമാർ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ വേറെയില്ല. വനിതാ ട്വന്റി20 ഫൈനലിൽ ഭാര്യയുടെ പ്രകടനം കാണാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഓസീസ് പേസ് ബോളർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനു നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. ഭാര്യ അലീസ ഹീലിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് എംസിജിയിലെ വിഐപി ബോക്സിലിരുന്ന് സ്റ്റാർക് കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു.

അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ന്യൂസീലൻഡിനെ തകർത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ പുരുഷ ടീം ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിട്ടപ്പോൾ അതിനു സാക്ഷിയായി അലീസയും കാണികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇയാൻ ഹീലിയുടെ സഹോദരപുത്രി കൂടിയാണ് വനിതാ ടീമിന്റെ കീപ്പറായ അലീസ.

തീപാറുന്ന യോർക്കറുകളിലൂടെ സ്റ്റാർക് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുമ്പോൾ ബോളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിട്ടാണ് അലീസ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. 2016ൽ ഓസീസ് 4–ാം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അലീസയാണ്. പിന്നീ‍ടു വനിതകളുടെ ബിഗ് ബാഷ്‌ ലീഗിലും മികച്ച താരമായി. എന്നാൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ട താരത്തിന് ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനം വരെ നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. പിന്നീടു ബംഗ്ലദേശിനെതിരെയും ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയും അർധ സെഞ്ചുറി കുറിച്ച് ഓസീസിന്റെ കാവൽ മാലാഖയായി. പേസ് ബോളർമാരെ ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ടു കയറിവന്ന് സിക്സർ പറത്താനുള്ള മികവാണ് അലീസയെ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബൗണ്ടറികൾ പായിക്കും.

ഇന്നലെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ദീപ്തി ശർമയെറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തുതന്നെ ബൗണ്ടറി കടത്തിയാണ് ഹീലി തുടങ്ങിയത്. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് തകർത്തടിച്ച ഹീലി ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ തോളേറ്റിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ പതുക്കെ മത്സരം കൈവിട്ടു. മത്സരത്തിൽ വെറും 39 പന്തിൽനിന്ന് 75 റൺസാണ് ഹീലി അടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിൽ ഏഴു ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫൈനലിലെ താരമായതും ഹീലി തന്നെ. വ്യക്തിഗത സ്കോർ ഒൻപതിൽ നിൽക്കെ ഷഫാലി വർമ ഹീലിയെ കൈവിട്ടതും ഓസീസിന്റെ ഭാഗ്യമായി. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി ഹീലിക്കു സ്വന്തം. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ രണ്ടാമത്തെ അർധസെഞ്ചുറി കൂടിയാണിത്.



English Summary: Mitchell Starc travels over 10,000 Kms to cheer for wife Alyssa Healy in Women's T20 World Cup Final