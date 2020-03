ഓസ്ട്രേലിയ കിവീസിന് കൈ കൊടുക്കും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല!

ന്യൂഡ‍ൽഹി ∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കളിക്കാർ മത്സരത്തിനു ശേഷമുള്ള ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കുമെന്നു ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ മാർക്ക് ബൗച്ചർ. മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്നലെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. അതേസമയം, വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ –ന്യൂസീലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ താരങ്ങൾ ഹസ്തദാനം നടത്തുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പരിശീലകൻ ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നാൽപതിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് 19 രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് കരുതുന്നു. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തി. മാർച്ച് 12ന് ധരംശാലയിലാണ് ആദ്യ മത്സരം.

‘മത്സരത്തിനു ശേഷം താരങ്ങൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നത് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമായി പാലിക്കാനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിർദേശം’ – ബൗച്ചർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ അധികൃതർ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് പര്യടനത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകിയതെന്നും ബൗച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനു വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഓസീസ് പരിശീലകൻ സ്വീകരിച്ചത്. സാനിറ്റൈസറുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ ഹസ്തദാനം നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ലാംഗർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊറോണ ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾ ഹസ്തദാനം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

‘ഞങ്ങൾ ഹസ്തദാനം നടത്താൻ തയാറാണ്. നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഞങ്ങളുടെ കിറ്റ്ബാഗിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം’– ലാംഗർ ചോദിക്കുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലും ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലും താരങ്ങളുടെ ഇടപഴകലിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ലാംഗർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

