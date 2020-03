കോലിയും സ്മിത്തും റൂട്ടും വില്യംസനുമല്ല; ലാറയുടെ പ്രിയതാരം കെ.എൽ. രാഹുൽ!

മുംബൈ∙ സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരമാരാണ്? കൂടുതൽ പേരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ‘ഫാബുലസ് ഫോർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി, ഓസീസ് താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ജോ റൂട്ട്, ന്യൂസീലൻഡ് നായകൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ എന്നിവരിൽ ഒതുങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ഇതേ ചോദ്യം വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ബ്രയാൻ ലാറയോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ? ഉത്തരം അൽപം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങളിൽ ലാറയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലാണ്!

റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് സേഫ്റ്റി വേൾഡ് ട്വന്റി20 സീരീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ലാറ രാഹുലിനോടുള്ള തന്റെ പ്രിയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ‘ക്ലാസ് ബാറ്റ്സ്മാനാണ് രാഹുൽ. മികച്ച എന്റർടെയ്നറും. കണ്ടിരിക്കാൻ അഴകുള്ള കളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്’ – ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ലാറ വിശദീകരിച്ചു.

വിരാട് കോലിയും ബാബർ അസമും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങളുടെ കളിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ പ്രിയ താരമാരാണെന്ന് ലാറ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ‘വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ സമാപിച്ച ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിൽ വിൻഡീസിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമുകളിൽ ഒട്ടേറെ നല്ല താരങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മികച്ചവർ തന്നെ. പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയതാരം കെ.എൽ. രാഹുലാണ്’ – ലാറ പറഞ്ഞു.

എന്താണ് രാഹുലിനെ ഇഷ്ടതാരമാക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ലാറയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ക്ലാസ് ബാറ്റ്സ്മാനാണ് രാഹുൽ. ഒരാളുടെ ബാറ്റിങ് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു വേണ്ടതെന്താണ്? മികച്ച ബാറ്റിങ്, സാങ്കേതിക മികവ്, ആക്രമണോത്സുകത.. ഇതെല്ലാം നമുക്കു വേണം. രാഹുലിന്റെ ബാറ്റിങ് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ രസമാണ്. വളരെ ലളിതമാണെന്നതു തന്നെ കാരണം. രാഹുൽ വിരാട് കോലിയേക്കാൾ മഹാനായ താരമൊന്നുമല്ല. കോലി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കു കണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം രാഹുലിന്റെ ബാറ്റിങ്ങാണെന്നു മാത്രം. മറ്റാരോടും യാതൊരു വിരോധവുമില്ല’ – ലാറ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: KL Rahul is a great person to watch bat... He's no better batsman than Virat Kohli. Virat is the best batsmen in the world, but it's just the preference of who I like to see bat: Brian Lara