വൈറസ് പടരാൻ സാധ്യത; പന്തിലെ ‘തുപ്പൽ പ്രയോഗം’ വേണ്ട: തീരുമാനവുമായി ഇന്ത്യ

ധരംശാല∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാല്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തു മുൻ കരുതൽ നടുപടികൾ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണു താരങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമായി ഹസ്തദാനം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തെ പല കായിക മത്സരങ്ങളും ഹസ്തദാനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണു നടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും വൈറസ് ബാധ തടയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.



ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനു നല്ല തിളക്കം കിട്ടുന്നതിനായി പന്തിൽ ഉമിനീർ പുരട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണു തീരുമാനമെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപു മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ പറഞ്ഞു. ഉമിനീരു പന്തിൽ പുരട്ടുന്നതു വഴി രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണു നീക്കം. പന്തിനു തിളക്കം കൂട്ടാൻ ബോളർമാർ വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന ശീലമാണു പന്തില്‍ ഉമിനീർ പുരട്ടുകയെന്നത്.‌‌



അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയ– ന്യൂസീലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ താരങ്ങൾ ഹസ്തദാനം നടത്തുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. സാനിറ്റൈസറുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ ഹസ്തദാനം നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ലാംഗർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊറോണ ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾ ഹസ്തദാനം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.



നാളെ ധരംശാലയിലും 15ന് ലക്നൗവിലും 18ന് കൊൽക്കത്തയിലുമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ. പരുക്കേറ്റതിനാൽ ഏറെ നാളുകള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ വീണ്ടും കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. കൊറോണ ഭീഷണിയുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ മത്സരം കാണാൻ എത്ര പേർ ധരംശാലയിൽ എത്തും എന്ന കാര്യവും കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്. മത്സരങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സുരക്ഷാനടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നുമാണ് ബിസിസിഐ തീരുമാനം.



