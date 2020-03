ന്യൂഡൽഹി∙ ഐസിസിയുടെ ടൂർണമെന്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതല്ല. വിജയികളാകുന്നതിനു തൊട്ടടുത്തു വരെ എത്തി ഒടുവിൽ വിജയം കൈവിടുന്ന ഇന്ത്യയാണ് ഇത്തരം ടൂർണമെന്റുകളിലെ പതിവു കാഴ്ച. പുരുഷ, വനിതാ, ജൂനിയർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീം പുറത്തായി.



കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ്, വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് എന്നിവയിൽ ഫൈനലി‌ൽ തോറ്റു. തുടർച്ചയായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൗർഭാഗ്യത്തിനു പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി, മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വിരേന്ദർ സെവാഗ് എന്നിവരുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർത്തണമെന്നാണ് അഭിനയ് താക്കൂർ എന്ന ആരാധകന്റെ വാദം. ഇതിനായി പ്രശസ്ത ക്യാംപെയ്ൻ സൈറ്റായ change.org യിൽ അഭിനയ് ക്യാംപെയ്നും തുടങ്ങി.



കോലിയും സെവാഗും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ ടീം ഗതി പിടിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇയാളുടെ വാദം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഐസിസിയുടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു താരങ്ങളും ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ലത്. ഇവരുടെ ആശംസകൾ ശാപവാക്കുകളായി മാറുമെന്നും ആരാധകൻ വാദിക്കുന്നു. മെൽബണിൽ നടന്ന വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ക്യാംപെയ്ന്‍ ആരംഭിച്ചത്.



ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിരാട് കോലിയെയും സെവാഗിനെയും വിലക്കണം. ഇവരാണു നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ആശംസ പോസ്റ്റുകൾ അവർ ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും പെറ്റിഷനിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടിയപ്പോൾ ആശംസ അറിയിച്ച് സെവാഗും കോലിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോറ്റു.



ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ 2015ലും 2019ലും ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം സെമിയിൽ തോറ്റിരുന്നു. 2016ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും സെമിയിൽ തോറ്റു. 2017ൽ ഏകദിന വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഒൻപത് റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു തോറ്റത്. ഇതേ വർഷം നടന്ന ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനോട് 180 റൺസിനും ടീം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യുവാവിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും വാദങ്ങളും സാമാന്യ ബോധത്തിനു നിരക്കാത്തതാണെന്നു പല ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരും വാദിക്കുന്നു.



English Summary: Petition to stop Virat Kohli from congratulating Team India in ICC tournaments