ആരാധകർ ഔട്ട്, ഗാലറി കാലി; പന്തു തിരഞ്ഞ് കസേരകൾക്കിടയിൽ കളിക്കാർ– വിഡിയോ

സിഡ്നി∙ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കായിക മേഖലയിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടുമിക്ക കായിക മേഖലകളിലും മത്സരങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഐപിഎൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടിവച്ചപ്പോള്‍, ഇന്ത്യ – ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പര പൂർണമായും റദ്ദാക്കി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളും യുവേഫയ്ക്കു കീഴിലുള്ള എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളും ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, അടച്ചിട്ട മൈതാനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങളും കുറവല്ല. സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയ – ന്യൂസീലൻഡ് ഒന്നാം ഏകദിനം ഇത്തരത്തിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെയാണ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ, ഇതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിച്ചത് താരങ്ങളാണ്.

ഗാലറിയിൽനിന്നുള്ള പതിവ് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആവേശങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായതു മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. മത്സരത്തിനിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പറത്തുന്ന പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾക്കു ശേഷം പന്തു തിരിച്ചെടുക്കാൻ താരങ്ങൾ ഗാലറിയിലേക്കു നീങ്ങുന്നത് മത്സരത്തിൽ പലതവണ കണ്ടു. ഗാലറിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ കസേരകൾക്കിടയിൽ പന്തു തിരയുന്ന താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുകയും ചെയ്തു.

മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഓസീസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരോൺ ഫിഞ്ച് നിലംതൊടാതെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ച പന്തിനായി കസേരകൾക്കിടയിൽ തിരയുന്ന ന്യൂസീലൻ‍ഡ് താരം ലോക്കി ഫെർഗൂസന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇതിലൊന്ന്. ഓസീസ് ഇന്നിങ്സിലെ 18–ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഈ ഓവർ ബോൾ ചെയ്ത ഇഷ് സോധിയുടെ ആദ്യ പന്തുതന്നെ ഫിഞ്ച് ഗാലറിയിലേക്കു പറത്തി.

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗാലറിയിൽ ഇത്തരം പന്തുകൾ കയ്യിലൊതുക്കാൻ ആരാധകർ ഗാലറിയിൽ തിക്കിത്തിരക്കുന്നതായിരുന്നു കാഴ്ചയെങ്കിൽ, ഇക്കുറി ആളില്ലാ കസേരകൾക്കിടയിലാണ് പന്തു വീണത്. ഇതോടെ ബൗണ്ടറി ലൈനും ഗാലറിക്കും മൈതാനത്തിനുമിടയിലെ ബാരിക്കേഡും ചാടിക്കടന്ന് ഗാലറിയിൽ കയറി പന്തെടുക്കാൻ സമീപത്തു ഫീൽഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഫെർഗൂസൻ നിർബന്ധിനായി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്നിങ്സിനിടെ ജിമ്മി നീഷം ഗാലറിയിലെത്തിച്ച പന്തു തപ്പുന്ന ഓസീസ് താരം ആഷ്ടൺ ആഗറിന്റെ വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ‘ആരാധകർക്കും വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് കൂടുതൽ പേരും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പങ്കുവച്ചത്. മത്സരം ആതിഥേയരായ ഓസീസ് 71 റൺസിന് ജയിച്ചു.

English Summary: Aaron Finch hits a six, Kiwi pacer forced to retrieve ball from empty stands