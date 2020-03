അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലും കളിയില്ല; ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര റദ്ദാക്കി

മുംബൈ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം. ഈ മാസം 15ന് ലക്നൗവിലും 18ന് കൊൽക്കത്തയിലും നടക്കേണ്ട രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങൾ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ നടത്തുമെന്നാണ് ബിസിസിഐ ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഈ തീരുമാനം മാറ്റിയാണ് മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ധരംശാലയിൽ 12ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒന്നാം ഏകദിനം കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫലത്തിൽ, പരമ്പര ഒന്നാകെ റദ്ദാക്കിയതിനു സമാനമായി സ്ഥിതി.

നേരത്തെ, ഈ മാസം 29ന് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഐപിഎല്ലും ബിസിസിഐ നീട്ടിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 15 വരെയാണ് ഐപിഎൽ നീട്ടിയത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രാവിലക്ക് നിലവിലുള്ളതിനാൽ വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാര്യവും പരിഗണിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ ടൂർണമെന്റ് നീട്ടിവയ്ക്കാൻ ബിസിസിഐ നിർബന്ധിതരായി.

കോവിഡ് ഭീതിമൂലം റദ്ദാക്കുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയല്ല ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കി മടങ്ങിയിരുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പര റദ്ദാക്കിയാണ് താരങ്ങൾ തിരികെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ലങ്കയിൽ പരിശീലന മത്സരം കളിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമ്പര പുനഃരാരംഭിക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി..

അതേസമയം, ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തെ കൊറോണ ഭീതി ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം മത്സരം ഇന്ന് സിഡ്നിയിൽ പൂർത്തിയായി. മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയ 71 റൺസ് വിജയത്തോടെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 1–0ന് മുന്നിലെത്തി. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഓസീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 258 റൺസാണെടുത്തത്. ന്യൂസീലൻഡ് 41 ഓവറിൽ 187 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഏഴ് ഓവറിൽ 29 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റും 27 റൺസും നേടിയ മിച്ചൽ മാർഷാണ് കളിയിലെ കേമൻ.



English Summary: The two remaining ODIs between India and South Africa are called off due to coronavirus threat.