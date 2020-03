സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കു വേണ്ടി ബാറ്റു ചെയ്യാനാകില്ല: തുറന്നടിച്ച് പൂജാര

രാജ്കോട്ട്∙ ബാറ്റിങ്ങിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിന്റെ പേരിൽ തുടർച്ചയായി വിമർശനത്തിനു വിധേയനാകുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യൻ താരം ചേതേശ്വർ പൂജാര രംഗത്ത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കു വേണ്ടി ബാറ്റു ചെയ്യാൻ തനിക്കാകില്ലെന്ന് പൂജാര വ്യക്തമാക്കി. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുവിഭാഗം ആരാധകർക്ക് തന്റെ ശൈലിയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ രീതിയും മനസ്സിലാകാത്തതെന്നും പൂജാര തുറന്നടിച്ചു. അടുത്തിടെ ന്യൂസീലൻഡിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ പൂജാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ്ങിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറയാതെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

‘എനിക്കൊരിക്കലും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കു വേണ്ടി ബാറ്റു ചെയ്യാനാകില്ല. എന്റെ ശൈലിയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റും ഒരുവിഭാഗം ആളുകൾക്കു മനസ്സിലാകാത്തത് അവർ കൂടുതലായി വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്റെ കളി ബോറടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എത്ര പന്തുകളാണ് പാഴാക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. ഒന്നു മനസ്സിലാക്കുക; എന്റെ ലക്ഷ്യം ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുകയല്ല. ടീമിനു വിജയം സമ്മാനിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ കളിക്കുക മാത്രമാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ടീമിനു വേണ്ടിയായാലും സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കു വേണ്ടിയായാലും അങ്ങനെതന്നെ’ – പൂജാര പറഞ്ഞു.

‘ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാറുണ്ട്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ പതുക്കെയാകും ബാറ്റിങ്. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരോടും കാണികളോടും എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി സിക്സുകൾ നേടാൻ കഴിയുന്ന താരമല്ല ഞാൻ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുപോലുമില്ല. എന്റെ ബാറ്റിങ് ആരാധകരെ രസിപ്പിക്കാനുമല്ല’ – പൂജാര പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വൈറ്റ്ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന് വൻ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലി ഭാവി തലമുറയ്ക്കും മനസിലായെന്നു വരില്ലെന്ന് പൂജാര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്റെ ശൈലി അനുകരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശൈലിയാണ്. ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗത പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ എനിക്കാകില്ല. പക്ഷേ, ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിലും കളിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിൽ ഞാൻ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടേറെപ്പേർ ടിവിയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിലായാലും നിലയുറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കളിച്ചുപഠിച്ചത്’ – പൂജാര പറഞ്ഞു.

