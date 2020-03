കോലി എന്തിന് ശാന്തനാകണം? ഇതുപോലുള്ള ക്യാപ്റ്റനാണ് വേണ്ടത്: മദൻലാൽ

മുംബൈ∙ കളത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിലും കളിയിലും ആക്രമണോത്സുകത മുഖമുദ്രയാക്കിയ വിരാട് കോലിയേപ്പോലുള്ള ക്യാപ്റ്റനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ആവശ്യമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ മദൻലാൽ. കോലിയുടെ ആക്രമണോത്സുകത അനാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ശാന്തനാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മദൻലാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അടുത്തിടെ നടന്ന ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ പുറത്തായി മടങ്ങിയ കിവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസന് കോലി നൽകിയ ‘യാത്രയയപ്പ്’ കടുത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി മദൻലാൽ രംഗത്തെത്തിയത്.

‘കോലി ശാന്തനാകണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരിൽ ഒരുവിഭാഗം തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എല്ലാവരും കോലിയേപ്പോലെ ആക്രണമോത്സുകതയുള്ള നായകനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനിടയിലിതാ, ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ അദ്ദേഹം അടങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കോലിയുടെ കളത്തിലെ പെരുമാറ്റം എനിക്കു വളരെ ഇഷ്ടമാണ്’ – മദൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.

‘മുൻപ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കളത്തിൽ ഒട്ടും ആക്രണമോത്സുകതയില്ലാത്തവരാണ് എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ കോലിയേപ്പോലെ ആക്രമണോത്സുകതയുള്ള താരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. അപ്പോഴിതാ, താരങ്ങൾ ശാന്തരാകണമെന്നായി ആവശ്യം. സത്യത്തിൽ കോലിയുടെ ആക്രമണോത്സുകത എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെയുള്ള ക്യാപ്റ്റനെയാണ് നമുക്കു വേണ്ടത്’ – മദൻലാൽ പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ നടന്ന ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നായകന്റെ പ്രകടനം തീർത്തും ദയനീയമായിരുന്നു. രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലെ നാല് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നായി കോലിക്ക് ആകെ നേടാനായത് 38 റൺസ് മാത്രം. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ലിമിറ്റഡ് ഓവർ പരമ്പരയിലും ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് കോലിക്ക് അർധസെഞ്ചുറി നേടാനായത്. 2014ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ മോശം പ്രകടനത്തിനുശേഷം കോലി ഇത്രയും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

കോലി ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് മദൻലാലിന്റെ പ്രതികരണം. ‘ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫോമിലായിരുന്നില്ല. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവായി നമുക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പക്ഷേ, ആ പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ കോലി ഒരിക്കലും മോശക്കാരനാകുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ താരം കോലി തന്നെയാണ്. ചില സമയത്ത് ഇത്തരം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മെ പിടികൂടിയേക്കാം. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആകണമെന്നുമില്ല. ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾക്കു പോലും ഇതു ബാധകമാണ്’ – മദൻലാൽ പറഞ്ഞു.

