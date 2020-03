ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണോ, ധോണി തിരിച്ചെത്തും, അതിന് ഐപിഎൽ വേണ്ട: ചോപ്ര

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് കൊറോണോ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനിടെ, ഐപിഎൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും അത് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര രംഗത്ത്. ഐപിഎല്ലിലെ ധോണിയുടെ പ്രകടനം ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവരവിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഐപിഎൽ റദ്ദാക്കുന്നത് ധോണിയുടെ മടങ്ങിവരവിനെ ബാധിക്കുമെന്ന നിഗമനങ്ങളെ ചോപ്ര തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. പരിചയസമ്പത്ത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതല്ലെന്നും ചോപ്ര ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഈ മാസം 29ന് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഐപിഎൽ സീസൺ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏപ്രിൽ 15ലേക്കു നീട്ടിവച്ചിരുന്നു. വൈറസ് ഇപ്പോഴും വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ നടത്തിപ്പ് തന്നെ സംശയത്തിലായതോടെയാണ് ധോണിയുടെ മടങ്ങിവരവും ചോദ്യചിഹ്നമായത്. 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കാത്ത ധോണി, സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റു പുറത്തായശേഷം പിന്നീടിതുവരെ കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐപിഎല്ലിലൂടെ ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് വലിയ ചർച്ചയായത്.

‘ധോണിയേപ്പോലൊരു താരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനം തിരിച്ചുവരവിനുള്ള അളവുകോലാകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. ഐപിഎല്ലിൽ ധോണി റൺസടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ‘ധോണിയെ തിരിച്ചുവിളി’ക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ധോണിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. ദേശീയ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവരണോ എന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘സത്യത്തിൽ ധോണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഐപിഎൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടമേയല്ല. ദേശീയ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ധോണി തീർച്ചയായും അതിനു തയാറാകും. ധോണി ടീമിൽ വേണമെന്ന് സിലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തും. കാരണം പരിചയസമ്പത്ത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണ് ധോണി. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐപിഎല്ലൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തും’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

ഐപിഎൽ സീസണിനു മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപിൽ ധോണി എത്തിയിരുന്നു. ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നുവന്ന ക്യാംപ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതുവരെ ധോണി പരിശീലനത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. ക്യാംപ് നിർത്തലാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം സ്വദേശമായ റാഞ്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങി.

