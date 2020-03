ഈ പാക്ക് ടീമിലെ ഒരാൾപോലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ടീമിലെത്തില്ല: മിയാൻദാദ്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ നിലവാരത്തകർച്ചയെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ജാവേദ് മിയാൻദാദ് രംഗത്ത്. പ്രകടനം മോശമാകുമ്പോലും താരങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ തുടർച്ചയായി അവസരം നൽകുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെയും മിയാൻദാദ് വിമർശിച്ചു. ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലുള്ള താരങ്ങളിൽ ആർക്കുംതന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസീലൻഡ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ടീമിൽപ്പോലും ഇടംകിട്ടില്ലെന്നും മിയാൻദാദ് വിമർശിച്ചു.

‘ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസീലൻഡ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ടീമുകളിലെ താരങ്ങൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലുണ്ടോ? ഈ ടീമുകളിൽ കളിക്കാനുള്ള നിലവാരമുള്ള ഒരാൾപ്പോലും പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ബോളർമാരിൽ ചിലർ കണ്ടേക്കാം. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്’ – മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനായി 124 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള മിയാൻദാദ് 8832 റൺസും 233 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 7381 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

‘ദിവസക്കണക്കിന്റെയും പ്രതിദിന വരുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ലോകം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ റൺസ് നേടിയാൽ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇന്നു കിട്ടും. നാളെ റൺസ് നേടിയാൽ വീണ്ടും പണം നേടാം. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രഫഷനൽ താരമായിരിക്കെ റൺസ് നേടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. ദേശീയ ടീമിലുള്ള താരങ്ങളെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിനെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അവർക്കാകണം’ – മിയാൻ‌ദാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇനിയും 12 വർഷം കൂടി പാക്കിസ്ഥാൻ ദേശീയ ടീമിനായി കളിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ മിയാൻദാദിന്റെ പ്രതികരണം. ‘കായികക്ഷമതയും സാങ്കേതിക മികവും പരിഗണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒരു 12 വർഷം കൂടി ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ള ശേഷി എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിയാകില്ലെ’ന്നായിരുന്നു ഷെഹ്സാദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ഇതിന് മിയാൻദാദിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘എന്തിന് 12 വർഷമാക്കി ചുരുക്കുന്നു? വേണമെങ്കിൽ ഇനിയൊരു 20 വർഷം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകണം. എല്ലാ ദിവസവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെടുമ്പോഴും പ്രകടനം മോശമാകുമ്പോഴുമാണ് താരങ്ങൾ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താകുന്നത്’ – മിയാൻദാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം വാചകമടിയില്‍നിന്ന് താരങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും മിയാൻദാദ് ഷെഹ്സാദിനെ ഉപദേശിച്ചു. നാവിട്ടടിക്കുന്നതിനു പകരം കളത്തിലെ പ്രകടനമാണ് താരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുൻകാല പ്രകടനങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ എക്കാലവും ടീമിൽ തുടരാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലം പാക്കിസ്ഥാനായിരിക്കുമെന്നും മിയാൻദാദ് വിമർശിച്ചു. ‘ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ പരമ്പര കഴിയുമ്പോഴും താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാണ് പുതിയ പരമ്പരയ്ക്ക് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപുള്ള പരമ്പരയിൽ ഒരാൾ 500 റൺസ് നേടിയാലും അവരത് കാര്യമായെടുക്കില്ല. ഒരു സെഞ്ചുറി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു 10 മത്സരം കൂടി ഉറപ്പായും കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ഏക ടീം പാക്കിസ്ഥാനാകും. തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടാലും ഇവിടെ കളിക്കാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. കാരണം ടീമിലെ അവരുടെ സ്ഥാനം ഭദ്രമാണല്ലോ’ – മിയാൻദാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം ഉദാഹരണമായി എടുക്കൂ. അവർ ഓരോ കളിയിലും 70, 80, 100, 200 എന്നിങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മികച്ച പ്രകടനമെന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ ആർക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിൽ ഇടംപിടിക്കാനുള്ള മികവില്ല’ – മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു.

