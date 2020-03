ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി; ഇനി 14 ദിവസം ‘സെൽഫ് ഐസലേഷൻ’

ജൊഹാനാസ്ബർഗ്∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കിയതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി. പരമ്പര റദ്ദാക്കിയശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ടീമംഗങ്ങളോടെല്ലാം സെൽഫ് ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ടീമിന്റെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ഷുഹൈബ് മൻജ്ര അറിയിച്ചു. താരങ്ങളെ കോവിഡ് പരിശോധയ്ക്കു വിധേയരാക്കുമെന്നും മൻജ്ര അറിയിച്ചു.

മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം ഈ മാസമാദ്യം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇതിനു പിന്നാലെ ലോകത്താകെ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നുപിടിച്ചത് പരമ്പര റദ്ദാക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ധരംശാലയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒന്നാം ഏകദിനം മഴമുടക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങൾ ബിസിസിഐ റദ്ദാക്കിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പെങ്കിലും നാലു ദിവസം കൂടി ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങിയശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് മടങ്ങാനായുള്ളൂ. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ സെൽഫ് ഐസലേഷനിലേക്കു മാറാൻ താരങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങളിൽ ഏറെപ്പേരും മാസ്കുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മാസ്ക് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്ത താരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം താരങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുവെന്ന് മൻജ്ര പറഞ്ഞഉ.

‘ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ താരങ്ങളോട് 14 ദിവസത്തേക്ക് ആരുമായും സമ്പർക്കമരുതെന്നും സെൽഫ് ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്’ – മൻജ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്ന കാലയളവിൽ ഇവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും’ – മൻജ്ര പറഞ്ഞു.

