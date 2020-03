ഈ ‘കൊറോണക്കാല’ത്ത് ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് പഠിക്കാനേറെ: സച്ചിനെ കേൾക്കൂ!

മുംബൈ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെ, വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നും ‘ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്ത’ ഒരുപിടി പാഠങ്ങളുമായി സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ രംഗത്ത്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നും ചില പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളുമായി സച്ചിന്റെ രംഗപ്രവേശം. തന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിലൊരിക്കലും ഇതുപോലൊരു (കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളങ്ങൾ നിർജീവമായതുപോലൊരു) പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്നും സച്ചിൻ വ്യക്തമാക്കി. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് സച്ചിൻ പങ്കുവച്ച പാഠങ്ങളിലൂടെ:

∙ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നൽകുമ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനാവുക. ക്ഷമയുടെ വലിയൊരു പാഠമാണ് ഇതുവഴി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് നാം പഠിക്കുക. പിച്ചിന്റെ അവസ്ഥയോ പന്തുകളുടെ വേരിയേഷനോ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ, പ്രതിരോധം ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്രമണമായി മാറുന്നു. ഈ കൊറോണക്കാലത്തും വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കേറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇതേ ക്ഷമയാണ്.

∙ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങൾ നോക്കൂ. ഏകദിനമായാലും ട്വന്റി20 ആയാലും വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും ടീം വർക്കുമാണ് പ്രധാനം. ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എളുപ്പമുള്ള പന്തുകൾ നേരിടുകയും, കൂടെ നിൽക്കുന്ന താരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബോളർക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ റൺസ് നേടാനായേക്കും. പക്ഷേ, ടീമിന്റെ പ്രകടനം ദയനീയമാകും.

ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ല. കൃത്യമായ സമയത്ത് പ്രതിരോധത്തിന് നടപടിയെടുക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് ക്രമാതീതമായി പടരുന്നതും മരണസംഖ്യ കൂടുന്നതും നാം കണ്ടു. നമ്മുടെയൊക്കെ സാമാന്യയുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനമെന്ന സാമാന്യതത്വം അംഗീകരിച്ച് അതിന് അനുസൃതമായി നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ളൂ.

കാത്തിരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോംവഴി. കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം നമ്മെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ചുറ്റുമുള്ളവരെക്കൂടി പരിഗണിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മിൽ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ടാകും. എങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മുൻകരുതലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ പ്രായം കൂടിയ ആളുകളിലേക്ക് വൈറസ് പടരാൻ കാരണമാകും.

∙ തിരിച്ചുവരവുകളുടെ കളി കൂടിയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ്. ടെസ്റ്റിൽ നമുക്കായി ഒരു രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കും. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതായില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നമുക്കൊരു അവസരം കൂടിയുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. പക്ഷേ, ക്രിയാത്മകമായി സമീപിച്ചാൽ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഈ വൈറസിനെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ‘ഒരേ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ രാജ്യ’ങ്ങളുമെന്ന മനോഭാവമാണ് വേണ്ടത്. പരസ്പരം സംസാരിച്ചും പ്രചോദിപ്പിച്ചും പിന്തുണച്ചുമാണ് ഓരോ ദിവസവും നാം പിന്നിടേണ്ടത്. ശേഷം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കൂട്ടുകെട്ടു തുടരാൻ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തുക.

∙ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലും ലാബുകളിലും വ്യക്തികളെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും പരിശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, അവരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള കർത്തവ്യം നമുക്കുണ്ട്. അനാവശ്യമായ യാത്രകളും ഒത്തുചേരലുകളും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. പരിശോധിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്കാകും. ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളൊന്നാകെ ശുചിത്വം പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് തടയിടാനാകൂ.

ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്കു സ്വീകരിക്കാം. നമ്മെയൊക്കെ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്കു ചേർത്തുനിർത്താൻ ഈ വൈറസ് കാരണമായി എന്നത് സത്യമാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേതുപോലെ, ഓരോ സെഷനുകളായി ഈ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കു മുന്നോട്ടുപോകാം. ഒടുവിൽ വിജയശ്രീലാളിതരാകാം!

