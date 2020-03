48 മണിക്കൂർ ലഭിച്ചാൽ ലീഗ് തീർന്നേനെയെന്ന് ക്ലബ് ഉടമ; വിമർശിച്ച് അക്തർ

ലഹോർ∙ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത പെഷാവർ സാൽമിയുടെ ഉമയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ താരം ഷോയ്ബ് അക്തർ രംഗത്ത്. വെറും 48 മണിക്കൂറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും, ലീഗ് വേണമെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നുമായിരുന്നു പിഎസ്ൽ ക്ലബ് പെഷാവർ സാൽമിയുടെ ഉടമ ജാവേദ് അഫ്രീദിയുടെ നിലപാട്. ഇതിനെതിരെയാണ് അക്തർ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

കോവിഡ് 19 ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിവസമാണ് ലീഗ് റദ്ദാക്കുന്ന വിവരം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പരസ്യമാക്കിയത്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് താരം അലക്സ് ഹെയിൽസിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ലീഗ് റദ്ദാക്കിയതെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹം. എന്നാൽ, ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിന്നീട് ഹെയിൽസ് നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തി.

ഇതിനിടെയാണ് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലീഗ് പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ജാവേദ് അഫ്രീദി രംഗത്തെത്തിയത്. ‘ലീഗ് നീട്ടിവച്ച തീരുമാനത്തെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ കൂടി നടത്താമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. പിഎസ്എൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികളും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായുള്ള യോഗത്തിൽ ഈ നിലപാട് ഞാൻ അറിയിച്ചതാണ്. വെറും 48 മണിക്കൂർ കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ നമുക്കു തീർച്ചയായും ലീഗ് പൂർത്തീകരിക്കാമായിരുന്നു’ – അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ ലീഗ് നീട്ടിവച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോടു വിയോജിച്ച അഫ്രീദിയെ അക്തർ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ആക്രമിച്ചത്. ‘കൊറോണ ഭീതിക്കിടെ റദ്ദാക്കിയ മത്സരങ്ങൾ കൂടി നടത്താമായിരുന്നുവെന്ന് ടീം ഉടമകളിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു. കറാച്ചിയിലായാലും ലഹോറിലായാലും വൈറസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പടർന്നാൽ ആരു സമാധാനം പറയും?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

‘സത്യത്തിൽ പ്ലേ ഓഫ് വരെ ലീഗ് നടത്തിയതുതന്നെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയാണ്. ആ പ്രത്യേക സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ലീഗുമായി മുന്നോട്ടുപോയേനെയെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയതിനും ആറു ദിവസം മുൻപെങ്കിലും ലീഗ് റദ്ദാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. താരങ്ങളുടെയും ആരാധകരുടെയും ജീവൻവച്ച് കളിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.



