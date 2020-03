ധോണിക്ക് ടീമിൽ ഇടം വേണോ, വഴിയുണ്ട്: സേവാഗിന് ജാഫറിന്റെ മറുപടി

മുംബൈ∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടമില്ലെന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് മറുപടിയുമായി വസിം ജാഫർ രംഗത്ത്. ധോണി സമ്പൂർണ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കുകയും ഫോം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ, താരത്തെ ഇപ്പോഴും ടീമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന് ജാഫർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ഇപ്പോഴും ധോണിയേക്കാൾ മികച്ചൊരു താരം ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞ ജാഫർ, ധോണി മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമായി കളിപ്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ജാഫർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘കായികക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുകയും ധോണി ഫോം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയില്ല. വിക്കറ്റിനു പിന്നിലും ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ മധ്യനിരയിലും ധോണിയുടെ പരിചയസമ്പത്തും മികവും ടീമിന് കരുത്താകും. രാഹുലിന്റെ സമ്മർദ്ദമകറ്റാൻ ധോണിയുടെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കും. ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ഒരു ഇടങ്കയ്യനെ വേണമെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ ധൈര്യമായി കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം’ – ജാഫർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുശേഷം ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ധോണി, ഐപിഎല്ലിലൂടെ കളത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹം. ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ താരം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐപിഎൽ നീട്ടിവയ്ക്കുകയും റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, താരത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവും സംശയത്തിലായി. ഇതിനിടെയാണ് ധോണി തിരിച്ചെത്തിയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാകില്ലെന്ന് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ധോണിയുടെ അസാന്നിധ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സിലക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയതായും സേവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

