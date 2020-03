ടീമിൽ ഇടമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾപോലും എന്നേക്കാൾ മികച്ചവർ: സ്റ്റോയ്നിസ്

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെയും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയും പുകഴ്ത്തി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മാർക്കസ് സ്റ്റോയ്നിസ് രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത താരങ്ങൾ പോലും തന്നേക്കാൾ മികച്ചവരാണെന്ന് സ്റ്റോയ്നിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘ദ് ടെസ്റ്റ്’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലാണ് സ്റ്റോയ്നിസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അവരുടെ ടീമിൽ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവർ പോലും എന്നേക്കാൾ മികവുള്ളവരാണ്’ – സ്റ്റോയ്നിസ് പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. അസാമാന്യമായ ഊർജം പകരുന്ന അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഇടമാണത്. ഈ ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ചേരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ പ്രചോദനമാകും’ – സ്റ്റോയ്നിസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Indian players not playing are way more talented than me: Marcus Stoinis