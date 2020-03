നിലവാരമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നത്?: ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ വിദേശ താരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐപിഎൽ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ട്വന്റി20 ലീഗായ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി പോലെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ടൂർണമെന്റാകുമെന്ന വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലിയെന്ന മഹാനായ താരത്തെയാണ് ഈ പരാമർശത്തിലൂടെ ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപമാനിച്ചതെന്ന് ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്രമാത്രം നിലവാരം കുറഞ്ഞതെങ്കിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റുമായി ബിസിസിഐ എന്തിനാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെഴുതിയ കോളത്തിലാണ് ഗാവസ്കറിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം.

ഈ മാസം 29ന് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഐപിഎല്ലിന്റെ 13–ാം എഡിഷൻ, കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏപ്രിൽ 15ലേക്ക് നീട്ടിവച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ വിദേശതാരങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ 15 വരെ ഇന്ത്യയിലെത്താനാകില്ലെന്നതും ടൂർണമെന്റ് നീട്ടാൻ കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ, വൈറസ് വ്യാപനം ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണവിധേയമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല.

ഇതിനിടെയാണ് ഐപിഎല്ലിന്റെ നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരാമർശം വിവാദമായത്. വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല എന്നതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇത്. ‘ഐപിഎല്ലിന്റെ നിലവാരം മോശമാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ബിസിസിയ്ക്കുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റൊരു സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ആവശ്യമില്ല’ – എന്നായിരുന്നു പരാമർശം.

എന്നാൽ, ഈ പ്രസ്താവന സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലിയെന്ന മഹാനായ താരത്തോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്ന് ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്ര ‘നിലവാരമില്ലാത്ത’ ടൂർണമെന്റാണ് ഇതെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ബിസിസിഐ ഇങ്ങനെയൊരു ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നതെന്നും ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ നിലവാരം മോശമാകാൻ കാരണക്കാർ ആരാണ്? തീർച്ചയായും വിദേശ താരങ്ങളുടെ അഭാവമാകാൻ വഴിയില്ല. മറിച്ച് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തു തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ അഭാവമാകാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഷെഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രശ്നം ബിസിസിഐയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്’ – ഗാവസ്കർ കുറിച്ചു.

English Summary: Indian batting legend Sunil Gavaskar was miffed with a BCCI official for the suggestion that they did not want IPL to be like a Syed Mushtaq Ali tournament without the participation of foreign players.