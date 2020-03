മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ ഇനിയും ധോണിക്ക് മോഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ. സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബറിലോ, ഒക്ടോബർ-നവംബറിലോ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി ധോണി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കരുതുന്നില്ലെന്നും ഭോഗ്‍ലെ വ്യക്തമാക്കി. ധോണിയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഴലിനുപോലും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നാം ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കും: ധോണി വിരമിച്ചു – ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ പറഞ്ഞു.

‘ധോണി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. ധോണിയുടെ നിഴലിനു പോലും അതറിയാൻ വഴിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് രഹസ്യാത്മകമാണ് ധോണിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും’ – ഭോഗ്‌ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പക്ഷേ എന്റെ ഉറച്ച ബോധ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. ധോണി ക്യാപ്റ്റൻസി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാകും ധോണിയുടെ വിടപറച്ചിലും. ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി നാം ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കും: ധോണി കളിനിർത്തി!’ – ഭോഗ്‍ലെ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും നിന്ന് വഴുതിമാറി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയാണ് ധോണിയുടെ ജീവിതം. ഇനിയും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ ധോണിക്കു മോഹമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ സാംഗത്യവും അതുതന്നെയാണ്. സെപ്റ്റംബർ – ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലോ ഒക്ടോബർ – നവംബർ മാസങ്ങളിലോ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല’ – ഭോഗ്‍ലെ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഐപിഎൽ ക്ലബ്ബായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനു വേണ്ടി ഇനിയും ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനു താൽപര്യമുണ്ടാകുമെന്നും ഭോഗ്‍ലെ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലീഗ് ഘട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനോടും ചെന്നൈയിലെ ആരാധകരോടുമുള്ള ഇഷ്ടം ധോണി തുറന്നുപറഞ്ഞതിന് താൻ സാക്ഷിയാണെന്നും ഭോഗ്‍ലെ പറഞ്ഞു.

