വിലക്ക് കാലാവധി പൂർണം; സ്മിത്തിന് ഇനി ഓസീസിനെ നയിക്കാം, വാർണറിന് പറ്റില്ല

സിഡ്നി∙ പന്തുചുരണ്ടൽ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് കാലാവധി പൂർത്തിയായതോടെ മുൻ ഓസീസ് നായകൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് വീണ്ടും ടീമിനെ നയിക്കാൻ യോഗ്യൻ! പന്തുചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓസീസ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സ്മിത്തിനെ രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽനിന്ന് വിലക്കിയത്. ഞായറാഴ്ചയോടെ വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിലായിട്ട് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായി. അതേസമയം, ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ആജീവനാന്ത വിലക്കു ലഭിച്ച ഡേവിഡ് വാർണറിന് അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയില്ല. പന്തുചുരണ്ടൽ വിവാദ സമയത്ത് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു വാർണർ.

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിച്ചാലും സ്മിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റനായി ഉടനെ അവരോധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. നിലവിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടിം പെയ്ൻ ഓസീസ് ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് ഏറെക്കുറെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച മട്ടാണ്. വയസ്സ് 35 ആയെങ്കിലും താരം ഉടനെയൊന്നും വിരമിക്കാനും സാധ്യതയില്ല. ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ആരോൺ ഫിഞ്ചിനു കീഴിലും ഓസീസ് ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ടീമിനെ നയിക്കാൻ സ്മിത്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചുരുക്കം.

ടിം പെയ്നിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പരിശീലകൻ ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ പുകഴ്ത്തിയതും സ്മിത്തിനുള്ള സൂചനയായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓസീസിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷയായ സ്മിത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ സമ്മർദ്ദം കൂടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് അന്ന് ലാംഗർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയതായി തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സ്മിത്തിനെയും വാർണറിനെയും ബാൻക്രോഫ്റ്റിനെയും ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. വിലക്കു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ സ്മിത്തും വാർണറും ഇപ്പോൾ ഓസീസ് ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ്.

അതിനിടെ, ടിം പെയ്നെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി കളത്തിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ‘സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ’ ചമയുകയാണെന്ന കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുൻ ഓസീസ് താരം ഇയാൻ ചാപ്പൽ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 2019ലെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് ടിം പെയ്നെ സാക്ഷിയാക്കി സ്മിത്ത് ഫീൽഡിങ് ക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് അസഹനീയമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് ചാപ്പൽ തുറന്നടിച്ചത്. സ്മിത്തിന്റെ നടപടി പെയ്നെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും ചാപ്പൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിമർശനത്തെ തള്ളി സ്മിത്ത് രംഗത്തെത്തി.

∙ ഐപിഎല്ലിന് സുസജ്ജനെന്ന് സ്മിത്ത്

ഇന്നു തുടക്കമാകേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനു കളിക്കേണ്ട താരമായിരുന്നു സ്മിത്ത്. എന്നാൽ, കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐപിഎൽ ഏപ്രിൽ 15ലേക്ക് നീട്ടിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാവിലക്കു മൂലം വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎൽ നീട്ടിയത്. അതേസമയം, വൈറസ് വ്യാപനം ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തവണ ഐപിഎൽ നടന്നേക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇക്കാര്യം സ്മിത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കുറി ഐപിഎൽ നടക്കില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിനങ്ങളിൽ ചില കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഐപിഎൽ നടക്കാൻ സാധ്യതകൾ വിരളമാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോഴും മാനസികമായും ശാരീരികമായും പൂർണ ഫിറ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടൂർണമെന്റ് നടക്കാൻ സാധ്യത തെളിഞ്ഞാൽ നല്ലത്’ – സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Steve Smith again eligible for captaincy after two-year ban ends