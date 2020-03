ഇത് ഉജ്വലം; ഒടുവിൽ റെയ്നയുടെ ‘ഫിഫ്റ്റി’ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അനുമോദനം

ലക്നൗ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും ഐപിഎല്ലിലുമൊക്കെയായി എത്രയോ ‘ഫിഫ്റ്റി’കൾ നേടിയ താരമാണ് സുരേഷ് റെയ്ന! ഫിഫ്റ്റികൾ മാത്രമല്ല, സെഞ്ചുറികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതാദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചൊരു ‘ഫിഫ്റ്റി’ റെയ്ന നേടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് റെയ്ന നൽകിയ 52 ലക്ഷം രൂപയുടെ സംഭാവന മുൻനിർത്തിയാണ് ‘ഫിഫ്റ്റി’ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത്. ‘ഈ ഫിഫ്റ്റി ഉജ്വലം’ – പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കായിക താരങ്ങളിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഭാവനയെന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് റെയ്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം 52 ലക്ഷം രൂപ കൊറോണ ദൗത്യ സഹായത്തിനായി സംഭാവന നൽകിയത്. 52 ലക്ഷം നൽകുന്ന കാര്യം റെയ്ന തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഈ 52 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയിൽ 31 ലക്ഷം രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ‘കെയേഴ്സ് ഫണ്ടി’ലേക്കും ബാക്കി 21 ലക്ഷം രൂപ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുമാണ് നൽകുകയെന്നും താരം അറിയിച്ചിരുന്നു.

‘കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തുപകരാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിയാവുന്നതുപോലെ സഹായം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടമാണിത്. ഈ പോരാട്ടത്തിന് 52 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ സംഭാവന നൽകുന്നു. (ഇതിൽ 31 ലക്ഷം രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കും 21 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും നൽകും). നിങ്ങളും കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൂ. ജയ് ഹിന്ദ്’ – റെയ്ന ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് റെയ്നയുടെ ‘ഫിഫ്റ്റി’ക്ക് മോദി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 18 ടെസ്റ്റും 226 ഏകദിനങ്ങളും 78 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള റെയ്ന, നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ പതിവുമുഖമല്ല. അതേസമയം, ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ അന്തിമ ഇലവനിൽ സ്ഥിരാംഗമായ റെയ്ന ഇത്തവണത്തെ സീസണിനു മുന്നോടിയായി ചെന്നൈയിലെത്തി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐപിഎൽ നീട്ടിവയ്ക്കുകയും ക്യാംപ് നിർത്തുകയും ചെയ്തതോടെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.

