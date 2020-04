49 കായികതാരങ്ങളുമായി മോദിയുടെ ചർച്ച; സച്ചിൻ, ഗാംഗുലി, കോലി, സിന്ധു പങ്കെടുക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കായിക താരങ്ങളുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി, സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ 49 കായികതാരങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ചർച്ച. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, കായിക താരങ്ങൾ അവരവരുടെ സ്വദേശങ്ങളിൽനിന്ന് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംവദിക്കും.

ആഗോള തലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കായിക താരങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളുടെ കാര്യവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവരും.

ഗാംഗുലി, സച്ചിൻ, കോലി എന്നിവർക്കു പുറമെ വീരേന്ദർ സേവാഗ്, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, രോഹിത് ശർമ, സഹീർ ഖാൻ, യുവരാജ് സിങ്, കെ.എൽ. രാഹുൽ തുടങ്ങിയവരാണ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മറ്റു കായിക മേഖലകളിൽനിന്ന് ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് പി.വി സിന്ധു, ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്ര, ചെസ് താരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്, സ്പ്രിന്റർ ഹിമ ദാസ്, ബോക്സിങ് താരവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ മേരി കോം, അമിത് പംഘൽ, ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫൊഗട്ട്, ഷൂട്ടിങ് താരം മനു ഭാകർ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി പ്രത്യേകം രൂപീകരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നിർലോഭം സംഭാവന നൽകിയ കായിക താരങ്ങളെ നന്ദിയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് മാത്രം സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ 51 കോടി രൂപയാണ് കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയത്. കോലിയും സച്ചിനും സുരേഷ് റെയ്നയും രോഹിത് ശർമയും അജിൻക്യ രഹാനെയും ഇഷാന്ത് ശർമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിതാലി രാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ താരങ്ങളും സംഭാവനകളുമായി രംഗത്തുണ്ട്.



