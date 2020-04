കൊറോണ ‘ചതിച്ചു’; ഏപ്രിലിൽ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹം മാറ്റിവച്ച് 8 ഓസീസ് താരങ്ങൾ!

സിഡ്നി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായത് കായിക താരങ്ങൾക്ക് വരുത്തിയ ‘ക്ഷീണം’ ചില്ലറയല്ല. അതിനിടെ ഇതാ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരുപിടി താരങ്ങൾക്ക് ഇതേ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം വേറൊരു വിധത്തിലും പാരയായി. ഈ മാസം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹം കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് മാറ്റേണ്ടിവന്നത് ഒന്നും രണ്ടും താരങ്ങൾക്കല്ല; എട്ടു പേർക്കാണ്! ഓസീസ് സ്പിന്നർ ആദം സാംപ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാഹം നീട്ടിവച്ചത്.

ക്രിക്കറ്റ് സീസൺ അവസാനിക്കുന്ന സമയമെന്ന നിലയിൽ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഓസീസ് താരങ്ങൾ പൊതുവെ വിവാഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. ഇത്തവണ ഏപ്രിൽ മാസത്തേക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവരാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാഹം നീട്ടിവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്. ക്രിക്ഇൻഫോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്പിന്നർ ആദം സാംപയ്ക്കു പുറമെ പേസ് ബോളർ ജാക്സൻ ബേഡ്, ഓപ്പണർ ഡാർസി ഷോർട്ട്, പേസർ ആൻഡ്രൂ ടൈ, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ലാത്ത മിച്ചൽ സ്വെപ്സൻ, അലിസ്റ്റർ മക്ഡെർമോട്ട്, വനിതാ താരങ്ങളായ ജെസ് ജൊനാസ്സൻ, കെയ്റ്റ്‌ലിൻ ഫ്രിയെറ്റ് എന്നിവരാണ് കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് വിവാഹം നീട്ടിവച്ചത്.

ഇവർക്കു പുറമെ ഓസീസ് സീനിയർ ടീമംഗമായ ഗ്ലെൻ മാക്‌സ്‌വെൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ വിനി രാമനുമായുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ വിവാഹത്തീയതിയും നീളാനാണ് സാധ്യത. മറ്റൊരു ഓസീസ് താരം പാറ്റ് കമിൻസും ബെക്കി ബോസ്റ്റണും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം നേരത്തേ കഴിഞ്ഞതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരുടെയും വിവാഹം നീളുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Australia cricketers delay their weddings for the global pandemic