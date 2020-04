ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ വാതുവച്ച് ഒത്തുകളിക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തിനു തുല്യമാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജാവേദ് മിയാൻദാദ് രംഗത്ത്. ഒത്തുകളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകുകവഴി ഭാവിയിൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആരും ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മിയാൻ‌ദാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലൂടെയാണ് മിയാൻദാദിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

‘ഒത്തുകളിക്കുന്നത് ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിനു തുല്യം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ശിക്ഷയും അത്രതന്നെ കഠിനമായിരിക്കണം. ഒത്തുകളിക്കുന്നവരെ തൂക്കിലേറ്റിയാലും തെറ്റില്ല. ഭാവിയിൽ ആർക്കും ഒത്തുകളിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പാഠമാകണം ശിക്ഷ’ – മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു.

‘ഇത്തരം പ്രവർത്തികളെല്ലാം മതശാസനങ്ങൾക്കും എതിരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഒത്തുകളിക്കുന്നവർക്ക് മാപ്പു നൽകുന്നതിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്? ഈ നടപടി ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഒത്തുകളിച്ച താരങ്ങളെ വീണ്ടും ടീമിലെടുക്കുന്നവർ അതിൽ ലജ്ജിക്കണം’ – മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു.

‘ഒത്തുകളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ അവരോടോ മാതാപിതാക്കളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ നീതി പുലർത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരിതൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. ആത്മീയമായും അവർക്ക് പൂർണ ശുദ്ധിയില്ല. മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽപ്പോലും അവരുടെ പ്രവർത്തി ശരിയല്ല. അവർ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യരുമല്ല’– മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു.

ഒത്തുകളിച്ച ശേഷം സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്താൻ താരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനായാസം സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മിയാൻദാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താരങ്ങൾ കളിയിൽ പൂർണശ്രദ്ധ ചെലുത്തി നേരായ വഴിയിലൂടെ വേണം പണം സമ്പാദിക്കാനെന്നും മിയാൻദാദ് ഉപദേശിച്ചു.

English Summary: ‘Similar to killing, spot-fixers should be hanged’: Javed Miandad gives strong message