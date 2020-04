അന്ന് ധോണിയെ ചീത്തവിളിച്ചത് മോശമായിപ്പോയി: തുറന്നുപറഞ്ഞ് നെഹ്റ

ന്യൂഡൽഹി∙ 2005ൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ, തന്റെ ബോളിങ്ങിൽ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ ക്യാച്ച് കൈവിട്ടതിന് ധോണിയെ ശാസിച്ചത് മോശമായിപ്പോയെന്ന് തുറന്നുസമ്മതിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ആശിഷ് നെഹ്റ. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ധോണി നേടിയ ആദ്യ സെഞ്ചുറിക്ക് ഇന്ന് 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അന്ന് ധോണിയെ ശാസിച്ചതിൽ നെഹ്റ വിഷമം പങ്കുവച്ചത്. വിശാഖപട്ടണം ഏകദിനത്തിൽ 123 പന്തിൽ 15 ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതം 148 റൺസാണ് ധോണി നേടിയത്. 50 ഓവറിൽ 356 റൺസടിച്ച ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ 298 റൺസിനാണ് പുറത്താക്കിയത്. ഇന്ത്യ 58 റൺസിന് വിജയിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ ധോണി കളിയിലെ കേമനുമായി.

‘അന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തു നടന്ന മത്സരത്തേക്കുറിച്ച് എനിക്കു നേരിയ ഓർമ മാത്രമേയുള്ളൂ. അത് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഒരു വിഡിയോയിൽ, ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ ക്യാച്ച് കൈവിട്ടതിന് ഞാൻ ധോണിയെ ചീത്തവിളിക്കുന്നതു കാണാം. അഫ്രീദിയുടെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയ പന്ത് ധോണിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിൽനിന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനും ഇടയിലൂടെ ബൗണ്ടറി കടക്കുകയായിരുന്നു. ആ സംഭവം വിശാഖപട്ടണം ഏകദിനത്തിൽ നടന്നതാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ചിന്ത. സത്യത്തിൽ അത് അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന നാലാം ഏകദിനത്തിനിടെ സംഭവിച്ചതാണ്. എന്തായാലും അന്നത്തെ എന്റെ പെരുമാറ്റം ഒട്ടും ശരിയായില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ പൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘ആ ക്യാച്ച് വിടുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള പന്തിൽ അഫ്രീദി എന്നെ സിക്സറിനു ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിനും സാധാരണയായുള്ള അതിസമ്മർദ്ദവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു അവസരം പാഴായത്. അതോടെ എനിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു താരം പരിധിവിട്ട് പെരുമാറുന്നത് അത് ആദ്യ സംഭവമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ധോണിക്കും ദ്രാവിഡിനും എന്നോടു യാതൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടു മാത്രം എന്റെ പ്രവർത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

ആ വിഡിയോ ഇപ്പോഴും വൈറലായി നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ധോണിയുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് നെഹ്റ പറഞ്ഞു. ‘ആ വിഡിയോ ഇത്രയും ജനപ്രീതി നേടാൻ കാരണം മറുവശത്തുള്ളത് ധോണിയായതു കൊണ്ടാണ്. പണ്ട് ഞാൻ കോലിക്ക് സ്കൂൾ കാലത്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വൈറലായില്ലേ? അതിൽ കോലിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രം അത്രയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായത്. അല്ലാതെ എന്റെ മിടുക്കല്ല. ഈ വിഡിയോയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ’– നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

∙ ധോണിയുടെ സെഞ്ചുറിയെക്കുറിച്ച്...

വിശാഖപട്ടണം ഏകദിനത്തിലെ ധോണിയുടെ പ്രകടനത്തിലേക്കു വരാം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഇന്നിങ്സായിരുന്നു അത്. നമുക്കും മികച്ചൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ധോണിയുടെ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തേപ്പോലെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളൊരു താരം ട്രാക്കിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പാടാണ്.’

‘പരിധികളില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ധോണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. ഒരിക്കൽ ചോരയുടെ രുചിയറിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചോരയ്ക്കായി ദാഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു ആ ഇന്നിങ്സ്. അതിനുശേഷം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ധോണി മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ, ആ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സ് ധോണിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനമായി. തുടർന്നു കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളും നമ്മൾ തോറ്റെങ്കിലും ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ധോണിയെ കണ്ടെത്തി’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

∙ ധോണിയുടെ വരവ്, വളർച്ച

‘ആദ്യമായി ടീമിലെത്തുന്ന കാലത്ത് ധോണി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറൊന്നുമായിരുന്നില്ല. ധോണിക്കു മുൻപേ കളിച്ചവരെല്ലാം മികച്ചവരുമായിരുന്നു. ധോണി തീർച്ചയായും ഒരു കിരൺ മോറെയോ നയൻ മോംഗിയയോ ആയിരുന്നില്ല. തന്റെ സമകാലികരായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാളുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ധോണിയുടെ അച്ചടക്കവും ആവേശവും ആത്മവിശ്വാസവും എല്ലാം ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി’ – നെഹ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്ന് വിടുതൽ നൽകാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെയും പാർഥിവ് പട്ടേലിനെയും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സാങ്കേതിക മികവുള്ള പ്രതിഭാധനനമായ താരമായിരുന്നു കാർത്തിക്. പക്ഷേ കാർത്തിക്കിനും പാർഥിവിനും സാധിക്കാത്ത ഒന്ന് ധോണിക്ക് സാധിച്ചു; കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കി. ധോണി വളരെ നല്ല വിക്കറ്റ് കീപ്പറോ സാങ്കേതികത്തികവുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനോ ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ – ബാറ്റ്സ്മാനായി അദ്ദേഹം മാറി. ഋഷഭ് പന്ത് ഒഴികെ മത്സരഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ധോണിയുടെ വഴിയേയാണ് പന്തിന്റെ യാത്രയെന്ന് പലതവണ എനിക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘2005 മുതൽ 2009 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചില്ല. പിന്നീട് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും ടീം ആകെ മാറിയിരുന്നു. ധോണിയായിരുന്നു ടീമിന്റെ നായകൻ. 2009ൽ എനിക്കു മുന്‍പിൽ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ ധോണി അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഞാനതു നിരസിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ചെറിയ നിരാശ തോന്നാറുണ്ട്. സമകാലീന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍മാരിൽ ഒരാളാണ് ധോണി. മൈക് ബ്രീർലി, ഇമ്രാൻ ഖാൻ, അർജുന രണതുംഗ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല, പക്ഷേ, എന്റെ അറിവിൽ ധോണിയും ഗാംഗുലിയുമാണ് മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാർ’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ധോണിക്കൊപ്പം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ കളിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ചെന്നൈയുടെ കാര്യത്തിൽ ധോണിക്ക് ആവേശം കൂടുതലാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കണ്ടു. ശരിയാണ്. ചെന്നൈയുടെ കാര്യത്തിൽ ധോണിക്ക് നല്ല ആവേശമുണ്ട്. പക്ഷേ, അതേ ആവേശം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കാര്യത്തിലും ധോണിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടു ക്യാപ്റ്റൻമാർ ധോണിയും രോഹിത് ശർമയുമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും.’

‘ഐപിഎല്ലിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് കാണുന്നതുപോലെ അത്ര അനായാസമല്ല. ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വെറും രണ്ടു മാസംകൊണ്ട് മികച്ച ടീമിനെ സൃഷ്ടിക്കണം. ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രമകരമാണ് ട്വന്റി20യിൽ. കളിക്കാരെ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുകയും ശാന്തനായിരിക്കുകയും വേണം. ധോണിയുടെ അതേ ശാന്തതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിലാണ് രോഹിത് ശർമ.’

‘നിലവിൽ എല്ലാവരും ധോണിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണ്. നല്ലൊരു ഐപിഎൽ സീസൺ എപ്രകാരമാണ് ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ സഹായിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം: 1. ലോകകപ്പിനുശേഷം ധോണിയെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയോ? 2. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല സാധ്യതയാണോ? ഈ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾക്കും എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നോ അന്ന് ധോണിയുടെ വില എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.



English Summary: It was like MS Dhoni had tasted blood, and he yearned for more: Ashish Nehra