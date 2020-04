യുവിക്കു മുൻപേ ഇറങ്ങാൻ ധോണിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ: സച്ചിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിനു മുൻപേ അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങാൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു മുന്നിൽ നിർദ്ദേശം വച്ചത് താനെന്ന് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ. മൂന്നാമനായി കോലി പുറത്താകുമ്പോൾ ക്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടങ്കയ്യൻ ഓപ്പണർ ഗൗതം ഗംഭീറായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടംകൈ–വലംകൈ കൂട്ടുകെട്ടു തുടരുന്നതിനാണ് ഇടംകയ്യനായ യുവരാജിനു പകരം വലംകയ്യനായ ധോണിയോട് ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെ മികച്ച രണ്ടു സ്പിന്നർമാരുമായി കളംപിടിക്കാനുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ ശ്രമത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇടംകൈ–വലംകൈ കൂട്ടുകെട്ട് നിർണായകമായെന്നും സച്ചിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, മുത്തയ്യ മുരളീധരനെതിരെ കൂടുതൽ നന്നായി കളിക്കാൻ തനിക്കാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരിശീലകൻ ഗാരി കിർസ്റ്റന്റെ അനുമതിയോടെ ധോണി ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്ന് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന സുരേഷ് റെയ്ന വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചത് താനാണെന്ന സച്ചിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. വീരേന്ദർ സേവാഗുമൊത്ത് ഒരു ദേശീയ ചാനലിനു നൽകിയ സംയുക്ത അഭിമുഖത്തിലാണ് അന്നത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇരുവരും ഓർത്തെടുത്തത്.

∙ വീരുവിനെ ‘അനക്കാതെ’ സച്ചിൻ

ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വീരേന്ദർ സേവാഗിനോട് ഒരു കാരണവശാലും എഴുന്നേറ്റു പോകരുതെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ച കാര്യവും സച്ചിൻ അനുസ്മരിച്ചു.

‘ഫൈനലിൽ പുറത്തായ ശേഷം ഞാൻ തിരികെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ എത്തി കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സേവാഗാണ് എന്റെ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഇന്നിങ്സിനു ശേഷം തിരികെയെത്തുമ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് സേവാഗായിരുന്നു. അന്ന് ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങാതെയാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരം കണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സേവാഗിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, നിക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ പോയിരുന്ന് കളി കാണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സച്ചിൻ സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് സച്ചിൻ ശരിവച്ചു. ‘ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽനിന്ന് മാറാതെ കളികണ്ടത് സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനലിലും ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങരുതെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, എന്റെ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾവച്ച് പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

‘ഇടയ്ക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ശങ്ക തോന്നി. ഇക്കാര്യം സച്ചിനോടു പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കളി കഴിഞ്ഞ് എന്തു വേണേൽ ചെയ്തോളാനും പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയത്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

∙ ഇടംകൈ–വലംകൈ കൂട്ടുകെട്ട്

‘ഈ സമയം കളത്തിൽ വിരാടും ഗംഭീറുമൊത്തുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുകയായിരുന്നു. എതിരാളികളെ പിന്നിലാക്കാൻ മികച്ചൊരു കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വീരുവിനോടു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടംകയ്യനാണ് (ഗംഭീർ) ആദ്യം പുറത്താകുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇടംകയ്യൻ (യുവരാജ് സിങ്) വേണം കളത്തിലിറങ്ങാൻ. മറിച്ച് വലംകയ്യനാണ് (കോലി) പുറത്താകുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു വലംകയ്യൻ (ധോണി) ഇറങ്ങണം. ഈ സമയം അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങാൻ യുവരാജ് തയാറായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന വീരുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു: ആദ്യം വിരാട് പുറത്തായാൽ യുവരാജ് ഇറങ്ങരുത്. ഈ സമയത്ത് ഇടംകൈ–വലംകൈ കൂട്ടുകെട്ട് നിർണായകമാണ്. യുവരാജ് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ, മികച്ച രണ്ട് ഓഫ് സ്പിന്നർമാരുമായി കളിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ തന്ത്രപരമായൊരു മാറ്റം മികച്ചതാകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നി’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

‘ഗൗതം വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് അന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധോണിയേപ്പോലെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കൂട്ടിനെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം സഹായകമാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീരുവിനോടു പറഞ്ഞു. ഈ ഓവർ കഴിയുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ പോയി ധോണിയോട് ഇക്കാര്യം പറയുക. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാം’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. സച്ചിൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കും മുൻപു കാണുന്നത് ധോണി ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് നടക്കുന്നതാണെന്ന് സേവാഗ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ധോണിയെ അടുത്തേക്കു വിളിച്ചു. തന്റെ മുന്നിൽവച്ചാണ് ഇക്കാര്യം സച്ചിൻ ധോണിയോടു പറഞ്ഞതെന്നും സേവാഗ് വിശദീകരിച്ചു.

‘ഈ തന്ത്രം പരിഗണിക്കാൻ ഞാൻ ധോണിയോടു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അദ്ദേഹം കോച്ച് ഗാരി കിർസ്റ്റന്റെ അടുത്തുപോയി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കിർസ്റ്റനെയും കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു വന്നു. ഞങ്ങൾ നാലു പേരും കൂടിയാലോചിച്ചു. നിലവിൽ നമുക്ക് ആധിപത്യമുള്ളതിനാൽ ഇതുതന്നെയാണ് നല്ല ആശയമെന്ന് കിർസ്റ്റും സമ്മതിച്ചു. ധോണിയും സമ്മതമറിയിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങാൻ വഴിയൊരുങ്ങിയത്’– സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Suggested Dhoni to Be Promoted During 2011 WC Final: Tendulkar