പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രസീലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ: അക്രം

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ പ്രതിഭയുള്ള യുവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രസീലാണ് പാക്കിസ്ഥാനെന്ന് അവരുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വസിം അക്രം. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ഡീൻ ജോൺസുമായി തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ ‘ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രസീൽ’ എന്ന് അക്രം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ജൻമം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് ഡീൻ ജോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാക്കിസ്ഥാനെ ബ്രസീലുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അക്രം രംഗത്തെത്തിയത്.

‘പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിഭകളുടെ ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ പ്രതിഭാ ധാരാളിത്തം. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതു മാത്രമാണ് പ്രശ്നം’ – ഡീൻ ജോൺസ് പറഞ്ഞു. ഈ പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അക്രം പാക്കിസ്ഥാനെ ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രസീൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ടീമുകളിലൊന്നായ ബ്രസീൽ, പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ജൻമം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ എക്കാലവും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. അഞ്ചു തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ ബ്രസീൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക കിരീടം ചൂടിയ ടീമുമാണ്. ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനാകാട്ടെ, ഒരു തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ജന്മം നല്‍കുമ്പോഴും കളത്തിൽ അസ്ഥിരതയ്ക്കും അപ്രവചനീയതയ്ക്കും കുപ്രസിദ്ധമായ ടീമു കൂടിയാണ് അവർ.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു മനോഭാവവും സാങ്കേതികതയും കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെന്നും ഡീൻ ജോൺസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സാങ്കേതികത ശ്രദ്ധേയമാണ്. താങ്കളും (വസിം അക്രം) വഖാർ യൂനിസ്, ഷോയ്ബ് അക്തർ, അബ്ദുൽ ഖാദിർ, മുഷ്താഫ് അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരും പേസ് ബോളിങ്ങിൽ മനോഭാവത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധേയം. ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ മികച്ച താരങ്ങളാണ് പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്’ – ഡീൻ ജോൺസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കറാച്ചി കിങ്സിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്ന ജോൺസ്, 1992ലെ ലോകകപ്പ് വിജയം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വരുത്തിയ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു:

‘പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഡിഎൻഎയിലുള്ളതാണ് ക്രിക്കറ്റ്. 1980കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഇമ്രാൻ ടീമിന്റെ ചുമതലയേറ്റതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നത്. 1992ൽ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാണികൾക്കു മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തുവിട്ടത് അതിശയകരമായിരുന്നു’ – ഡീൻ ജോൺസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: ‘Brazil of cricket’: Wasim Akram names country with most raw talent in cricket