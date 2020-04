സിക്സടിച്ചതിന് അഭിനന്ദിച്ച് കൂട്ടുകാർ, ശാസിച്ച് ദ്രാവിഡ്; ഓർമകളുമായി അയ്യർ

മുംബൈ∙ സിക്സടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ താരത്തെ ശാസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകനോ? ഉവ്വ്, അങ്ങനെയൊരു പരിശീലകനുണ്ട്. പേര് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ യുവതാരങ്ങളുടെയെല്ലാം ഗുരുവായ വൻമതിൽ ദ്രാവിഡ് തന്നെ! ‘വൻമതിൽ തണലി’ൽ വളർന്ന് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗമായി മാറിയ മുംബൈ താരം ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് സിക്സടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ ദ്രാവിഡ് തന്നോട് അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. സഹതാരങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ‘വീരസാഹസിക കൃത്യ’ത്തെ പുകഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ദ്രാവിഡ് അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും അയ്യർ വെളിപ്പെടുത്തി.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: കരിയറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ശൈലിയായിരുന്നു ശ്രേയസ് അയ്യരുടേത്. ബോളർമാരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന വിധത്തിൽ തച്ചുതകർക്കുന്ന ശൈലി തന്നെ. അക്കാലത്താണ് ആദ്യമായി പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ദ്രാവിഡ് ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇനി അയ്യരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘അതൊരു ചതുർദിന മത്സരമായിരുന്നു. ദ്രാവിഡ് എന്റെ കളി ആദ്യമായി കാണുകയാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കളിയുടെ അവസാന ഓവർ. ഞാൻ മുപ്പതോ മറ്റോ റൺസെടുത്ത് ക്രീസിൽ. ശ്രദ്ധയോടെ കളിച്ച് കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യ ദിനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതിനിടെയാണ് അവസാന ഓവറിലെ ഒരു പന്ത് ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങി ഞാൻ സിക്സർ പറത്തിയത്. വളരെയധികം ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ ആ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടന്നു. ഡ്രസിങ് റൂമിലിരുന്ന എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ ഓടി ബൗണ്ടറിക്കരികിലെത്തി. അവസാന ഓവറിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഷോട്ട് കളിക്കാൻ മറ്റാർക്ക് സാധിക്കും എന്ന ആശ്ചര്യത്തിലായിരുന്നു അവർ’ – അയ്യർ വിശദീകരിച്ചു.

‘അന്നാണ് ആദ്യമായി എന്റെ കളിയെ ദ്രാവിഡ് വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്റെ അടുത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം, എന്താണ് ഈ കാട്ടിയതെന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ കളി പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെ അവസാന ഓവറിൽ ഇങ്ങനെയാണോ കളിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട്, അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എനിക്കു പിടികിട്ടി’ – അയ്യർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ 18 ഏകദിനങ്ങളും 22 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ അയ്യർ, നാലാം നമ്പറിൽ തന്റെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 18 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിയും. എട്ട് അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 49.86 റൺ‍ ശരാശരിയിൽ 748 റൺസാണ് അയ്യരുടെ സമ്പാദ്യം. 22 ട്വന്റി20കളിൽനിന്ന് രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 417 റൺസും നേടി.



