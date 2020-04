ധോണിക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് വേണ്ട, യാത്ര ടിവി ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം: ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ലാളിത്യത്തെയും എളിമയെയും പുകഴ്ത്തി സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെഴുതിയ കോളത്തിലാണ് വിമാന യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടെ ധോണി പുലർത്തുന്ന ലാളിത്യത്തെ ഗാവസ്കർ പുകഴ്ത്തിയത്. ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കോണമി ക്ലാസിലായിരുന്നു ധോണിയുടെ യാത്രകളിലേറെയുമെന്ന് ഗാവസ്കർ വെളിപ്പെടുത്തി. താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മികച്ച സൗകര്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു പകരം മത്സരത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണ ചുമതലയുള്ള ടിവി ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനായിരുന്നു ധോണിക്ക് ഏറെയിഷ്ടമെന്നും ഗാവസ്കർ കുറിച്ചു.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കൂടുതൽ മികവു പുലർത്തുന്ന താരങ്ങൾക്ക് വിമാന യാത്രകളിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അനുവദിക്കുന്ന രസകരമായ പതിവുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരകളുടെ സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളുടെയും താരങ്ങൾ ഒരു വേദിയിൽനിന്ന് അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് സ്പെഷൽ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക’ – ഗാവസ്കർ എഴുതി.

‘ഇതേ വിമാനത്തിൽ തന്നെയാകും മത്സരത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണ ചുമതലയുള്ള ചാനൽ ജീവനക്കാരുടെയും യാത്ര. വിമാനത്തിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻമാരും പരിശീലകരും ടീം മാനേജർമാരുമൊക്കെയാണ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. മറ്റു താരങ്ങൾക്ക് ഇക്കോമണി ക്ലാസാണെങ്കിലും തൊട്ടു മുൻപുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരങ്ങള്‍ക്കുകൂടി ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതാണ് ടീമിലെ പതിവ്.’

‘പക്ഷേ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്ന കാലത്തും തുടർച്ചയായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്ന കാലത്തും ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പകരം ടെലിവിഷൻ ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം ഇക്കോമണി ക്ലാസിൽ പോയിരിക്കും. ക്യാമറാമാൻമാരും സൗണ്ട് എൻജിനീയർമാരുമൊക്കെയാണ് അവിടെ ധോണിയുടെ സഹയാത്രികർ’– ഗാവസ്കർ എഴുതി.

ധോണിയുടെ ഈ മാതൃക ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും മിക്കപ്പോഴും പിന്തുടരാറുണ്ടെന്ന് ഗാവസ്കർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ മൈക്കൽ വോണും മുൻപു രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിനിടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ബോളർമാർക്കായി കോലിയും ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർ‍മയും ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇക്കോമണി ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെന്നായിരുന്നു വോണിന്റെ ട്വീറ്റ്.

‘അഡ്‌ലെയ്ഡിൽനിന്ന് പെർത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പേസ് ബോളർമാർക്ക് കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കോലിയും ഭാര്യയും ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ കരുതിയിരിക്കുക.. പേസ് ബോളർമാർ സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കാരണം. ഇന്ത്യൻ നായകൻ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ ടീമംഗങ്ങളെ ഇതാ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു’ – വോൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: MS Dhoni hardly ever sat in business class on domestic flights even when he was skipper: Sunil Gavaskar