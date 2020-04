ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരമായതുകൊണ്ട് കൊറോണ വെറുതെ വിടുമോ? മാർക്ക് വുഡ്

ലണ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിവരിച്ച് ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് താരം മാർക്ക് വുഡ്. കായികതാരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചുവന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അന്യമായെന്ന് മാർക്ക് വുഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാധാരണ നിലയിൽ കായികതാരങ്ങളെല്ലാം അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക ‘കുമിളയ്ക്കുള്ളിലെ’ സുരക്ഷിതത്വത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തോടെ ആ കുമിള തകർന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധാരണക്കാരെയും പോലെ ഭീതിയിലാണ് ജീവിതമെന്നും മാർക്ക് വുഡ് വിശദീകരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആളാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സാധാരണ ഗതിയിൽ കായിക താരങ്ങളെല്ലാം അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക ‘കുമിള’യ്ക്കുള്ളിലാണ് ജീവിക്കുക. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തോടെ ആ കുമിള തകർന്നു. കായികക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും കളത്തിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും അടുത്ത മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ ചിന്ത. അതെല്ലാം മാറി. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കായിക താരങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമായി’ – മാർക്ക് വുഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇത് വളരെ ഭീതിദമായ സമയമാണ്. കുടുംബാഗംങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നെ വല്ലാതെ ആശങ്കാകുലനാക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലും ആശങ്കയുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലെ ജോലിഭാരത്തിനിടെ അവരുടെ വിഷമതകളും ദുരിതങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്’ – വുഡ് എഴുതി.

‘ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഈ രാജ്യമൊന്നാകെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേക ഇളവൊന്നും കിട്ടില്ല. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനു പുറത്ത് ക്യൂ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. ഒന്നു ഷേവു ചെയ്യാന്‍ പോലും ഏറെ നേരം ക്യൂവിൽനിന്നു. ഇനിയെന്നാണ് മുടിയൊന്നു വെട്ടാനാകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോഴും യാതൊരു തീർച്ചയുമില്ല’ – വുഡ് പറഞ്ഞു.

2015ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ മുപ്പതുകാരനായ മാർക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഇതുവരെ 15 ടെസ്റ്റുകളും 51 ഏകദിനങ്ങളും എട്ട് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ 48 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 61 വിക്കറ്റുകളും ട്വന്റി20യിൽ 15 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. ഇടക്കാലത്ത് ബാധിച്ച പരുക്കിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് വുഡ്. കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ. അവിടെ ഇതുവരെ അര ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6,000 കവിഞ്ഞു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

