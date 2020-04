വോണിന്റെ ഐപിഎൽ ഇലവൻ: സച്ചിൻ, റെയ്ന ഔട്ട്; ത്രിവേദി, മുനാഫ് ഇൻ!

മുംബൈ∙ സച്ചിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമോ? സുരേഷ് റെയ്ന ഇല്ലാതെ മികച്ച ഐപിഎൽ ഇലവനോ? ഉവ്വ്, അങ്ങനെയൊരു ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ താരം ഷെയ്ൻ വോൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഐപിഎല്ലിലെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മികച്ച ഇലവനിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനും സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്കുമൊന്നും ഇടമില്ല. അതേസമയം സിദ്ധാർഥ് ത്രിവേദി, മുനാഫ് പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീമിൽ ഇടം നേടുകയും ചെയ്തു. 2008ൽ പ്രഥമ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഷെയ്ൻ വോണ്‍ നയിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് കിരീടം ചൂടുമ്പോൾ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇരുവരും.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ രോഹിത് ശർമയും വീരേന്ദർ സേവാഗുമാണ് ഐപിഎൽ ഇലവനിലെ ഓപ്പണർമാർ. മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലി. നാലം നമ്പറിൽ യുവരാജ് സിങ്. ഇവർക്കു പിന്നിൽ അഞ്ചാമനായി യൂസഫ് പഠാനെയാണ് വോൺ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിൽ തന്റെ സഹതാരം കൂടിയായിരുന്ന പഠാനെ വോൺ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

‘മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സെഞ്ചുറികളിലൊന്ന് കുറിച്ച താരമാണ് യൂസഫ്. മാത്രമല്ല, 2008ലെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനവും മറക്കാനാകുമോ?’ – വോണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയാണ് ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറും ആറാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനും. ഇവർക്കു പിന്നിൽ സ്പിൻ ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെത്തും. ഹർഭജൻ സിങ്ങാണ് ഐപിഎൽ ഇലവന്റെ സ്പിൻ മുഖം. ഹർഭജനും ജഡേജയ്ക്കും പുറമെ സ്പിൻ വിഭാഗത്തെ സഹായിക്കാൻ യുവരാജും യൂസഫ് പഠാനുമുണ്ടെന്ന് വോണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബോളർമാരുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് വോൺ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത്. സഹീർ ഖാനൊപ്പം പേസ് ബോളിങ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് തനിക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലുണ്ടായിരുന്ന സിദ്ധാർഥ് ത്രിവേദി, മുനാഫ് പട്ടേൽ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വോണിന്റെ ഐപിഎൽ ഇലവന്‍‌ ഇതാ;

രോഹിത് ശർമ, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, വിരാട് കോലി, യുവരാജ് സിങ്, യൂസഫ് പഠാൻ, എം.എസ്. ധോണി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹർഭജൻ സിങ്, സിദ്ധാർഥ് ത്രിവേദി, മുനാഫ് പട്ടേൽ, സഹീർ ഖാൻ

